А он, мятежный, вышел на свободу

Отстраненный от власти президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в субботу вышел на свободу. Суд счел, что при его аресте имели место процессуальные нарушения. Теперь политику предстоит дождаться решения Конституционного суда страны об обоснованности вынесенного ему в январе импичмента. При этом судьба отстраненного от власти лидера во многом будет зависеть от того, будет ли его попытка ввести в стране военное положение квалифицирована как организация мятежа. Признание Юн Сок Ёля виновным в этом преступлении грозит ему пожизненным заключением или смертной казнью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после выхода из Сеульского центра заключения

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после выхода из Сеульского центра заключения

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Решение об освобождении президента из-под стражи в пятницу вынес Окружной суд Сеула, удовлетворив тем самым прошение адвокатов об отмене ареста из-за процессуальных нарушений. Юн Сок Ёль вышел из тюрьмы на следующий день. На выходе его встречали сторонники, которые размахивали южнокорейскими и американскими флажками или держали в руках портреты политика. Юн Сок Ёль поприветствовал собравшихся и низко им поклонился, после чего сел в машину и направился в свою резиденцию.

Адвокаты господина Юна позднее выпустили заявление, в котором указали: «Решение суда об отмене ареста показало, что верховенство закона в этой стране все еще живо».

Сторонники отстраненного от власти президента в тот же день устроили акции в его поддержку в центральных районах Сеула, а его противники собрались у здания Конституционного суда. По неофициальным данным полиции города, соотношение сторонников и противников составило 55 тыс. на 35 тыс. человек. При этом соцопросы показывают обратную картину: 60% граждан Южной Кореи выступают за импичмент президента, а 35% — против.

Несмотря на то, что политик вышел из тюрьмы, ему еще предстоит пройти через уголовный процесс и дождаться решения Конституционного суда по ранее вынесенному ему импичменту. Оно должно последовать в ближайшее время.

В подобной ситуации политик оказался после того, как 3 декабря неожиданно объявил о введении военного положения в Южной Корее. Последний раз к такой мере в стране прибегали более 40 лет назад.

Господин Юн аргументировал свои действия внутриполитическими причинами. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

Речь шла о Демократической партии («Тобуро»), имеющей значительный перевес в парламенте над консервативной «Силой народа», которую представляет Юн Сок Ёль. Антигосударственная деятельность, по словам президента, заключалась в попытках сместить членов его кабинета.

После выступления президента военные заблокировали здание Национального собрания, чтобы не дать парламентариям войти внутрь и отменить военное положение. Тем не менее 190 из 300 законодателей смогли провести специальную сессию и единогласно отменить решение президента. Сессия проходила на фоне попыток военных ворваться в зал заседаний и их столкновений с протестующими.

Дальнейшие события развивались быстро: президент согласился с отменой военного положения, а законодатели вынесли ему импичмент (против президента проголосовала даже его партия.— «Ъ»). Это происходило на фоне масштабных митингов в поддержку отстранения президента от власти. Тогда же было начато расследование обстоятельств введения военного положения и правомерности действий господина Юна.

В январе Юн Сок Ёль был отправлен за решетку по обвинению в организации мятежа — это одна из немногих статей, на которые не распространяется его иммунитет. Согласно корейскому законодательству, в случае вынесения обвинительного приговора политику грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Впрочем, у Юн Сок Ёля еще есть возможность избежать наказания. Причина тому — допущенные нарушения в ходе расследования.

Так, адвокаты президента указали, что дело в отношении президента изначально вело управление, которое не наделено полномочиями расследовать подобные дела. Кроме того, прокуроры предъявили ему обвинения после истечения официально установленного срока задержания. Теперь следствию придется доказать законность своих действий.

Между тем если Конституционный суд признает импичмент господина Юна, Южную Корею будут ожидать президентские выборы. Они должны быть проведены в течение 60 дней. Пока же президентские обязанности временно исполняет министр финансов Чхве Сан Мок.

Вероника Вишнякова