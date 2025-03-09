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Коммерсантъ FM
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А он, мятежный, вышел на свободу

Президент Южной Кореи освобожден из-под ареста

Отстраненный от власти президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в субботу вышел на свободу. Суд счел, что при его аресте имели место процессуальные нарушения. Теперь политику предстоит дождаться решения Конституционного суда страны об обоснованности вынесенного ему в январе импичмента. При этом судьба отстраненного от власти лидера во многом будет зависеть от того, будет ли его попытка ввести в стране военное положение квалифицирована как организация мятежа. Признание Юн Сок Ёля виновным в этом преступлении грозит ему пожизненным заключением или смертной казнью.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после выхода из Сеульского центра заключения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после выхода из Сеульского центра заключения

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после выхода из Сеульского центра заключения

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Решение об освобождении президента из-под стражи в пятницу вынес Окружной суд Сеула, удовлетворив тем самым прошение адвокатов об отмене ареста из-за процессуальных нарушений. Юн Сок Ёль вышел из тюрьмы на следующий день. На выходе его встречали сторонники, которые размахивали южнокорейскими и американскими флажками или держали в руках портреты политика. Юн Сок Ёль поприветствовал собравшихся и низко им поклонился, после чего сел в машину и направился в свою резиденцию.

Адвокаты господина Юна позднее выпустили заявление, в котором указали: «Решение суда об отмене ареста показало, что верховенство закона в этой стране все еще живо».

Сторонники отстраненного от власти президента в тот же день устроили акции в его поддержку в центральных районах Сеула, а его противники собрались у здания Конституционного суда. По неофициальным данным полиции города, соотношение сторонников и противников составило 55 тыс. на 35 тыс. человек. При этом соцопросы показывают обратную картину: 60% граждан Южной Кореи выступают за импичмент президента, а 35% — против.

Несмотря на то, что политик вышел из тюрьмы, ему еще предстоит пройти через уголовный процесс и дождаться решения Конституционного суда по ранее вынесенному ему импичменту. Оно должно последовать в ближайшее время.

В подобной ситуации политик оказался после того, как 3 декабря неожиданно объявил о введении военного положения в Южной Корее. Последний раз к такой мере в стране прибегали более 40 лет назад.

Господин Юн аргументировал свои действия внутриполитическими причинами. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

Речь шла о Демократической партии («Тобуро»), имеющей значительный перевес в парламенте над консервативной «Силой народа», которую представляет Юн Сок Ёль. Антигосударственная деятельность, по словам президента, заключалась в попытках сместить членов его кабинета.

После выступления президента военные заблокировали здание Национального собрания, чтобы не дать парламентариям войти внутрь и отменить военное положение. Тем не менее 190 из 300 законодателей смогли провести специальную сессию и единогласно отменить решение президента. Сессия проходила на фоне попыток военных ворваться в зал заседаний и их столкновений с протестующими.

Дальнейшие события развивались быстро: президент согласился с отменой военного положения, а законодатели вынесли ему импичмент (против президента проголосовала даже его партия.— «Ъ»). Это происходило на фоне масштабных митингов в поддержку отстранения президента от власти. Тогда же было начато расследование обстоятельств введения военного положения и правомерности действий господина Юна.

В январе Юн Сок Ёль был отправлен за решетку по обвинению в организации мятежа — это одна из немногих статей, на которые не распространяется его иммунитет. Согласно корейскому законодательству, в случае вынесения обвинительного приговора политику грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Впрочем, у Юн Сок Ёля еще есть возможность избежать наказания. Причина тому — допущенные нарушения в ходе расследования.

Так, адвокаты президента указали, что дело в отношении президента изначально вело управление, которое не наделено полномочиями расследовать подобные дела. Кроме того, прокуроры предъявили ему обвинения после истечения официально установленного срока задержания. Теперь следствию придется доказать законность своих действий.

Между тем если Конституционный суд признает импичмент господина Юна, Южную Корею будут ожидать президентские выборы. Они должны быть проведены в течение 60 дней. Пока же президентские обязанности временно исполняет министр финансов Чхве Сан Мок.

Вероника Вишнякова

Фотогалерея

Президенты трудной судьбы

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Первый президент Южной Кореи &lt;B>Ли Сын Ман&lt;/B> (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Фото: George Sweers / AP

Преемник Ли Сын Мана &lt;B>Юн Бо Сон&lt;/B> (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Преемник Ли Сын Мана Юн Бо Сон (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Фото: общественное достояние

Третий президент &lt;B>Пак Чжон Хи&lt;/B> (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Третий президент Пак Чжон Хи (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Четвертый президент &lt;B>Чхве Гю Ха&lt;/B> (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Четвертый президент Чхве Гю Ха (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

&lt;B>Чон Ду Хван&lt;/B> (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Чон Ду Хван (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Фото: Reuters

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год &lt;B>Ро Дэ У&lt;/B> через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год Ро Дэ У через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Фото: Reuters

Преемник Ро Дэ У &lt;B>Ким Ён Сам&lt;/B> (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Преемник Ро Дэ У Ким Ён Сам (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Фото: Santiago Llanquin / AP

Восьмой президент страны &lt;B>Ким Дэ Чжун&lt;/B> (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Восьмой президент страны Ким Дэ Чжун (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Фото: Yun Suk Bong / Reuters

С 2003 по 2008 год страну возглавлял &lt;B>Но Му Хён&lt;/B>, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

С 2003 по 2008 год страну возглавлял Но Му Хён, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

Фото: Reuters

Президент &lt;B>Ли Мён Бак&lt;/B> (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Президент Ли Мён Бак (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Одиннадцатый президент &lt;B>Пак Кын Хе&lt;/B> (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Одиннадцатый президент Пак Кын Хе (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters / Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

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Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Фото: George Sweers / AP

Преемник Ли Сын Мана Юн Бо Сон (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Фото: общественное достояние

Третий президент Пак Чжон Хи (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Четвертый президент Чхве Гю Ха (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Чон Ду Хван (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Фото: Reuters

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год Ро Дэ У через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Фото: Reuters

Преемник Ро Дэ У Ким Ён Сам (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Фото: Santiago Llanquin / AP

Восьмой президент страны Ким Дэ Чжун (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Фото: Yun Suk Bong / Reuters

С 2003 по 2008 год страну возглавлял Но Му Хён, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

Фото: Reuters

Президент Ли Мён Бак (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Одиннадцатый президент Пак Кын Хе (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters / Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

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