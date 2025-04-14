Кремль: Путин не обсуждал с Уиткоффом новую встречу с Трампом

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге не обсуждался новый контакт с Дональдом Трампом.

«Тема встречи в предметном плане не обсуждалась, потому что любая встреча должна быть, конечно, хорошо подготовлена. Обсуждаемые вопросы весьма и весьма сложны. Поэтому ждать каких-то моментальных результатов. ну, вряд ли было бы оправданно. Работа продолжается»,— заверил господин Песков во время пресс-колла.

Президенты в последний раз общались 18 марта, до этого телефонный разговор состоялся 12 февраля. Как в начале апреля сообщал NBC, советники господина Трампа рекомендовали ему больше не звонить Владимиру Путину до тех пор, пока Россия не согласится на полное прекращение огня на Украине.

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошла 11 апреля. Белый дом назвал визит спецпосланника в Россию шагом к достижению мира на Украине.

Подробнее о контактах двух лидеров — в материале «Ъ» «Договорились».