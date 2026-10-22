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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
ВластьКадры

Путин снял Дмитрия Григоренко с поста вице-премьера — главы аппарата кабмина

Дмитрий Григоренко освобожден от должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовых актов. Вместо господина Григоренко на этот пост назначена замглавы Минфина Ирина Окладникова.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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После ухода из правительства Дмитрий Григоренко может возглавить Объединенную микроэлектронную компанию (ОМК), писали «Ведомости» со ссылкой на источники. ОМК формируется на базе структуры Сбербанка — ООО «Интегральные системы». При переходе в «Сбер», уточняла газета, господина Григоренко могут назначить зампредом правления.
Дмитрий Григоренко был вице-премьером и главой аппарата правительства с 21 января 2020 года. 19 октября премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту список кадровых перестановок, в котором на место господина Григоренко была предложена Ирина Окладникова.
Правительство России
Дмитрий Григоренко
Владимир Путин