Путин снял Дмитрия Григоренко с поста вице-премьера — главы аппарата кабмина
Дмитрий Григоренко освобожден от должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовых актов. Вместо господина Григоренко на этот пост назначена замглавы Минфина Ирина Окладникова.
После ухода из правительства Дмитрий Григоренко может возглавить Объединенную микроэлектронную компанию (ОМК), писали «Ведомости» со ссылкой на источники. ОМК формируется на базе структуры Сбербанка — ООО «Интегральные системы». При переходе в «Сбер», уточняла газета, господина Григоренко могут назначить зампредом правления.
Дмитрий Григоренко был вице-премьером и главой аппарата правительства с 21 января 2020 года. 19 октября премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту список кадровых перестановок, в котором на место господина Григоренко была предложена Ирина Окладникова.