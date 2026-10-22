Путин снял Дмитрия Григоренко с поста вице-премьера — главы аппарата кабмина

Дмитрий Григоренко был вице-премьером и главой аппарата правительства с 21 января 2020 года. 19 октября премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту список кадровых перестановок, в котором на место господина Григоренко была предложена Ирина Окладникова.