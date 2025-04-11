США считают переговоры Уиткоффа и Путина шагом к урегулированию на Украине

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию является частью украинского урегулирования и достижения мира. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэролайн Левитт

Фото: Kevin Mohatt / Reuters Кэролайн Левитт

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

«Я могу подтвердить, что господин Уиткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательному мирному соглашению в России и на Украине»,— отметила госпожа Левитт на брифинге. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

Президент Владимир Путин проводит переговоры с американским спецпосланником в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Они продолжаются около трех часов. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что это третья встреча господина Уиткоффа с российским лидером. Предыдущие две прошли в Москве полностью в закрытом формате. Теперь же начало встречи главы государства со спецпосланником и их рукопожатие показали открыто.