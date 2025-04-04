NBC: советники Трампа выступают против звонка Путину

Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа рекомендовало главе Белого дома воздержаться от телефонного звонка Владимиру Путину. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в администрации американского президента.

Собеседники издания считают, телефонный разговор между президентами возможен только после того как Россия согласится на полное прекращение огня на Украине. NBC уточнило, что на данный момент у Владимира Путина и Дональда Трампа не запланировано никаких телефонных переговоров.

В конце марта президент России рассказал о своей уверенности в том, что его американский коллега искренне желает завершения конфликта на Украине. Он добавил, для решения кризиса необходимы «тщательное обсуждение и подход». 12 февраля Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Второй контакт между президентами состоялся 18 марта.

Подробнее о контактах двух лидеров — в материале «Ъ» «Договорились».