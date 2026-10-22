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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Власть

Путин утвердил назначение Силуанова и Никитина вице-премьерами

Путин подписал указы о назначении новых вице-премьеров
Антон Силуанов
1/21/2

Антон Силуанов

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Андрей Никитин
2/22/2

Андрей Никитин

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Президент Владимир Путин подписал указ о назначении четырех новых вице-премьеров. Антон Силуанов займет должность заместителя председателя — министра финансов. Бывший глава Минтранса Андрей Никитин стал вице-премьером по транспорту.
Пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства заняла Ирина Окладникова. На должность вице-премьера также назначен полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Премьер-министр Михаил Мишустин 19 октября представил кандидатуры новых членов правительства. 19 и 20 октября все кандидаты встретились с думскими фракциями и профильными комитетами и получили их поддержку. Госдума утвердила назначения на заседании 21 октября.
Подробности — в материале «Ъ» «Одобрительная консолидация».
Владимир Путин