Путин утвердил назначение Силуанова и Никитина вице-премьерами
Путин подписал указы о назначении новых вице-премьеров
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении четырех новых вице-премьеров. Антон Силуанов займет должность заместителя председателя — министра финансов. Бывший глава Минтранса Андрей Никитин стал вице-премьером по транспорту.
Пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства заняла Ирина Окладникова. На должность вице-премьера также назначен полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Премьер-министр Михаил Мишустин 19 октября представил кандидатуры новых членов правительства. 19 и 20 октября все кандидаты встретились с думскими фракциями и профильными комитетами и получили их поддержку. Госдума утвердила назначения на заседании 21 октября.