Перемирие с оглядкой на выборы

«Уж если говорить о территориях, то сейчас по большинству независимых оценок Россия контролирует 19,5% территории Украины, включая и Крым. Значит, остается еще 5%. Это примерно 30 тыс. квадратных километров. Это не только территория Донбасса, где осталось около 4 тыс. квадратных километров. Поэтому откуда такая цифра взялась — непонятно. Было бы странным предположить, что она означает, что Зеленский готов потерять кроме Донбасса еще всю территорию Херсонской и Запорожской областей, еще чего-то в придачу в качестве буферных зон. Поэтому здесь, мне кажется, что вот эти цифры, они немножечко взяты с потолка.