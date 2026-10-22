Перемирие с оглядкой на выборы
Действительно ли конфликт на Украине идет к завершению
Мир на Украине ближе, чем когда-либо. Такое мнение накануне озвучил Дональд Трамп. С ним отчасти согласились и в Москве. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил: «Дело идет к завершению конфликта».
Своими оценками он поделился после встречи Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Она продлилась около трех часов. С собой спецпосланник США привез планы по урегулированию конфликта, которые за день до этого обсудил с Украиной и представителями ЕС в Осло.
В чем заключается суть инициатив, пока неизвестно. Но, как выяснил The New York Times, в норвежской столице Владимира Зеленского планировали склонить к территориальным уступкам. Украинский президент позже дал интервью Fox News и заявил, что готов заморозить конфликт, потеряв 25% территории. Политолог Андрей Кортунов предположил, что на самом деле имел в виду Зеленский:
«Уж если говорить о территориях, то сейчас по большинству независимых оценок Россия контролирует 19,5% территории Украины, включая и Крым. Значит, остается еще 5%. Это примерно 30 тыс. квадратных километров. Это не только территория Донбасса, где осталось около 4 тыс. квадратных километров. Поэтому откуда такая цифра взялась — непонятно. Было бы странным предположить, что она означает, что Зеленский готов потерять кроме Донбасса еще всю территорию Херсонской и Запорожской областей, еще чего-то в придачу в качестве буферных зон. Поэтому здесь, мне кажется, что вот эти цифры, они немножечко взяты с потолка.
Зеленский, по всей видимости, продолжает настаивать на том, что готов заморозить конфликт по линии соприкосновения, так, как она сейчас сложилась. А российская сторона не согласится оставить задачу освобождения всей территории Донбасса. Они и раньше предлагали заморозить конфликт.
При этом, естественно, что украинская сторона по итогам такой заморозки не согласна признавать изменение юридического статуса этих территорий. То есть признать их российскими Киев не готов.
Тут уже будет вопрос к Москве, насколько она готова отказаться от таких максималистских требований в части юридического оформления итогов конфликта».
По данным СМИ, помимо вопроса территорий в Осло обсуждалось послевоенное развитие Украины, санкции и архитектура европейской безопасности. На встрече с Путиным Уиткофф отметил новые подходы к урегулированию конфликта со стороны Брюсселя и Киева, но «полезного в них содержалось не так уж много», отметил Юрий Ушаков.
Несмотря на сдержанную реакцию Москвы, Дональд Трамп сохраняет оптимизм. Как пишет The Atlantic, американский президент надеется заключить соглашение по Украине уже в декабре на саммите G20.
По данным издания, ради сделки глава Белого дома готов усилить давление на Киев, особенно на фоне промежуточных парламентских выборов. И это не лишено смысла, считает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин, хотя в скорое урегулирование он не верит:
«Внутриполитический фактор оказывает довольно сильное влияние на переговорный процесс. Мы должны держать в уме, что абсолютное большинство американцев, и республиканцы, демократы, и законодатели, и сторонники Трампа — они скептически оценивают его миротворческие инициативы. И это оказывает в том числе давление на Трампа и делает его более нетерпеливым, он хочет побыстрее достичь результата.
И вот если американский президент исходит из того, что республиканцы теряют большинство в обеих палатах, ему будет сложнее реализовывать цели на российском треке.
Поэтому он, мне кажется, усилит давление до января.
Дальше внутриполитическая повестка будет перетягивать внимание с внешнеполитической. К тому же там на носу президентские выборы, ему нужно будет как-то подготовить кандидата. А если Трамп будет пророссийскую повестку продвигать, то это серьезно навредит его преемнику».
The Atlantic выделяет еще одно событие, которое может повлиять на судьбу мирной сделки и будущее Украины. Это встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Она может состояться на полях саммита АТЭС в середине ноября.
Юрий Ушаков заявил, что в переговорах заинтересованы все три лидера, а их подготовкой занимается китайская сторона. Но Пекин вряд ли проявит достаточную заинтересованность, предупреждает президент ассоциации Евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина:
«Китай прохладно прокомментировал возможность такую, что объяснимо, поскольку Трамп заявил, что с их лидером будет затрагиваться тема денуклеаризации. Вместе с тем известно, что китайская позиция сводится к тому, что пока страна не будет обладать таким количеством ядерных боеголовок как Соединенные Штаты и Россия, они в этих переговорах участвовать не будут. Кроме того, Китай интересуют европейские рынки. Как мы знаем, как бы Трамп и вообще предыдущая администрация ни выламывали руки европейцам, все-таки они на обострение, которого требовала Америка в отношениях с Китаем, не пошли. Поэтому у меня вызывает большие сомнения возможность этой встречи, то есть это такая когнитивная атака».
Тем временем страны ЕС ищут переговорщика с Москвой, утверждает издание Politico. По данным журналистов, на роль представителя претендуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Сильным кандидатом считается и президент Финляндии Александр Стубб. Тем более что накануне Кремль признал Хельсинки и Осло новыми участниками процесса по Украине. Их эффективность российская сторона планирует оценить позднее.