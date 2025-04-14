Reuters: Китай призвал другие страны совместно бороться с пошлинами Трампа

Власти Китая перевели правительственных чиновников в Пекине на «военные рельсы» и поручили провести дипломатическую кампанию, чтобы побудить другие страны выступить против пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По словам одного из собеседников агентства, ведущую роль в подготовке ответных мер сыграли сотрудники Коммунистической партии Китая. В частности, представители правительства публиковали в соцсетях видеоролики с участием основателя КНР Мао Цзэдуна, заявляющего: «Мы никогда не сдадимся».

Как утверждает агентство, сотрудникам китайских МИДа и Минторга приказано отменить отпуска и «держать мобильные телефоны включенными круглосуточно». Китайские дипломаты отправили письма с просьбой о сотрудничестве нескольким странам, которых затронули тарифы США, а также установили контакты с «давними союзниками США в Европе, Японии и Южной Корее».

10 апреля США подняли пошлины на все китайские товары с 125% до 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%. После этого Дональд Трамп заявил, что Штаты проведут расследование, связанное с пошлинами, чтобы оценить всю цепочку поставок электроники и полупроводников.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ FM» «Пошли на исключение».