Reuters: Китай призвал другие страны совместно бороться с пошлинами Трампа
Власти Китая перевели правительственных чиновников в Пекине на «военные рельсы» и поручили провести дипломатическую кампанию, чтобы побудить другие страны выступить против пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
По словам одного из собеседников агентства, ведущую роль в подготовке ответных мер сыграли сотрудники Коммунистической партии Китая. В частности, представители правительства публиковали в соцсетях видеоролики с участием основателя КНР Мао Цзэдуна, заявляющего: «Мы никогда не сдадимся».
Как утверждает агентство, сотрудникам китайских МИДа и Минторга приказано отменить отпуска и «держать мобильные телефоны включенными круглосуточно». Китайские дипломаты отправили письма с просьбой о сотрудничестве нескольким странам, которых затронули тарифы США, а также установили контакты с «давними союзниками США в Европе, Японии и Южной Корее».
10 апреля США подняли пошлины на все китайские товары с 125% до 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%. После этого Дональд Трамп заявил, что Штаты проведут расследование, связанное с пошлинами, чтобы оценить всю цепочку поставок электроники и полупроводников.
О развитии ситуации — в публикации «Ъ FM» «Пошли на исключение».