Трамп: США проведут расследование, связанные с пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты проведут расследование, связанные с пошлинами, чтобы оценить всю цепочку поставок электроники и полупроводников. Об этом господин Трамп пообещал в соцсети Truth Social. Ранее Bloomberg сообщил, что администрация США освободила смартфоны и компьютеры от пошлин на китайские товары.

«Никто не "соскочит с крючка" из-за несправедливых торговых балансов и неденежных тарифных барьеров, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который, безусловно, относится к нам хуже всех!» — написал президент США.

Господин Трамп добавил, что власти не вводили исключений для отдельных групп товаров, добавив, что электроника просто переходит в другую «тарифную корзину».

По данным Bloomberg, освобождение электроники от пошлин принесет выгоду таким крупным корпорациям, как Apple и Samsung. В агентстве отметили, что отмена тарифов на электронику уже спасла Apple от тяжелого кризиса. Тарифную политику в отношении полупроводников из иностранных государств президент США пообещал обновить 14 апреля.

Ранее США повысили пошлины на китайский импорт до 145%, пошлины КНР на американский импорт составляют 125%.

Что пишут мировые СМИ о шансах США победить Китай в торговой войне — в материале «Ъ».