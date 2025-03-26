Пищепром откармливает кадры

Рост производства и дефицит кадров стимулируют пищевую промышленность увеличивать зарплаты. За год средний размер оплаты труда в отрасли вырос на 29%. Но тренд может поменяться. Из-за ограниченной рентабельности бизнес исчерпал возможности для повышений и все чаще делает ставку на нематериальную мотивацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Размер среднего зарплатного предложения в пищевой промышленности в первом квартале составил 65,3 тыс. руб. в месяц, прибавив 29% год к году, подсчитали в «Авито Работе». Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков говорит, что фонд оплаты труда (ФОТ) в отрасли за год совокупно вырос на 10–40%. Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров отмечает, что за 2024 год номинальная зарплата в секторе производства пищевых продуктов прибавила 27%, напитков — 59%.

В ГК «Эконива» ФОТ для сотрудников подразделения по производству готовой молочной продукции за год вырос на 20%. В Health & Nutrition средняя заработная плана за прошлый год прибавила 16%. Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская говорит, что за пять лет средняя зарплата в компании выросла почти вдвое, до 74 тыс. руб. Аналитики «Авито Работы» добавляют, что заметнее всего за год вырос предлагаемый доход для упаковщиков — на 47% (до 88 тыс. руб. в месяц) и мясников — на 41% (до 68,6 тыс. руб.). Но ставки разнятся, и зарплата технолога уже превышает 400 тыс. руб., говорит гендиректор ProPersonnel Татьяна Долякова.

В «Авито Работе» увеличение зарплат в пищевой индустрии связывают с растущей потребностью в кадрах из-за развития отрасли. Аналитики подсчитали, что спрос, например, на жиловщиков мяса и ветеринарных врачей за год вырос более чем вдвое, на фасовщиков — на 74%.

Согласно Росстату, производство продуктов питания по итогам 2024 года прибавило 3,5%. Дмитрий Востриков основным фактором считает дефицит персонала и конкуренцию бизнеса за кадры.

Представитель «Эконивы» отмечает, что бизнесу требуется все больше специалистов из смежных областей, включая IT и аналитику данных, а также он конкурирует за них с другими отраслями. Президент ассоциации «Союзнапитки» Алла Андреева говорит, что особенно острой оказывается потребность в персонале, который занимается созданием продукции, подготовкой ее к отгрузке и доставке клиентам.

Вице-президент по работе с персоналом Health & Nutrition Елена Коблюк добавляет, что рабочая сила мигрирует: люди становятся курьерами или работниками складов. На этих позициях, по ее подсчетам, они могут зарабатывать на 30–40% больше. Кристина Романовская отмечает, что переток кадров для бизнеса чувствителен, хотя часто сотрудники впоследствии возвращаются на стабильные производства. В группе «Черкизово» настаивают, что проблема с кадрами в пищевой промышленности острее, чем в других отраслях. Работа требует специфических знаний и редко кажется привлекательной молодежи.

Оксана Лут, министр сельского хозяйства, 5 ноября 2024 года, в интервью газете «Ведомости»: «У нас одни из самых высоких темпов роста зарплат в экономике, и это тоже оказывает влияние на ценообразование».

Артур Гафаров говорит, что в ходе опросов многие компании отмечают, что повышение зарплат как инструмент привлечения работников уже практически исчерпал себя. «Два-три года назад увеличение оклада на 10% позволяло закрыть потребность в сотрудниках на 50%, сейчас — на 10% и менее»,— добавляет он. Эксперт отмечает, что в условиях ограниченных денежных ресурсов невозможно бесконечно повышать ФОТ — это приведет к кассовым разрывам. В «Лазаревском» говорят, что если за прошлый год зарплата в компании выросла на 17%, то в этом году повышение будет примерно на 10%.

Елена Коблюк поясняет, что повышение зарплаты может иметь лишь краткосрочный эффект: конкуренты моментально реагируют таким же образом. С достижением предела рентабельности этот процесс замедлится, говорит она. В «Экониве» называют повышение зарплат эффективным в рамках борьбы за привлечение, но не удержание кадров. В «Черкизово» мотивацию персонала считают комплексным процессом, который должен включать также возможности для роста, обучения и комфортную рабочую среду.

Руководитель практики «Потребительские товары» консалтинговой компании Ward Howell Юлия Манькова называет эффективными инструментами гибкие форматы работы, стажерские программы, усиление бренда работодателя. Артур Гафаров очевидными методами решения проблемы кадрового дефицита считает повышение уровня автоматизации и ввоз рабочей силы из стран дальнего зарубежья. Ресурсы постсоветских стран уже близки к исчерпанию, говорит эксперт.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров