Хоть полтушкой, хоть окороком

Закупочные цены на свинину, демонстрировавшие еще три месяца назад рост, в последнее время в России начали снижаться. Все дело в увеличившемся предложении на внутреннем рынке. Только за одну неделю этот вид мяса в оптовом звене подешевел на 2–3%. Давление на спрос и соответственно цены может оказывать и растущее предложение конкурирующей курятины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство изделий из свинины на мясоперерабатывающем заводе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Производство изделий из свинины на мясоперерабатывающем заводе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За 13-ю неделю 2025 года, то есть с 24 по 30 марта, средние оптовые цены на полтуши свинины снизились на 3% неделя к неделе, до 195 руб. за 1 кг, следует из еженедельного мониторинга аналитической компании NTech. На те же 3%, до 265 руб. за 1 кг, зафиксировано снижение стоимости грудинки на кости. Лопатка подешевела на 2%, до 259 руб. за 1 кг, окорок — на 1%, до 268 руб. за 1 кг. За неделю подорожала только шейка — на 3%, до 400 руб. за 1 кг.

Цены на свинину снижаются в последние несколько недель, поскольку ее на российском рынке становится больше, поясняет директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев.

К тому же, по его словам, на производителей свинины давит рост предложения на внутреннем рынке других видов мяса, например птицы. Производство, в частности, курятины начало стабилизироваться после длительного падения из-за сложной эпизоотической ситуации в предыдущие периоды.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что цены снижаются из-за сокращения спроса. На это, по мнению эксперта, повлиял рост цен в предыдущие периоды. «Например, к концу 2024 года значительно подорожала грудинка»,— отмечает он. Кроме того, на ценовую конъюнктуру в сегменте также влияет начавшаяся в 2022 году консолидация производителей, что позволяет эффективнее управлять издержками производства и снижать себестоимость, говорит руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы, 4 апреля 2025 года: В преддверии майских праздников цены на мясо традиционно растут из-за ажиотажного спроса, и мы предлагаем временно ограничить его экспорт.

Цены на отдельные части свинины и мясо в целом могут меняться и под влиянием сезонного спроса, например из-за проходящего сейчас Великого поста у христиан, не исключает Сергей Юшин. По мнению аналитиков консалтингового агентства AD Libitum, рост стоимости свинины можно ожидать уже через неделю, к началу шашлычного сезона. Тем не менее господин Корнеев не ожидает драматичного повышения цен на свинину, даже если произойдет всплеск сезонного спроса.

В целом 2025 год может оказаться непростым для производителей мяса, предупреждают в AD Libitum.

Динамика объемов производства, судя по всему, останется положительной, а поставить очередной рекорд потребления мяса покупателям с каждым разом будет все сложнее, прогнозируют в компании. По данным гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, в 2024 году рост производства свинины в России составил 3,6%. В текущем году он ожидает сокращения темпов до 1,5–2% в связи с полным удовлетворением потребностей на российском рынке.

Аналитики не исключают, что экспортные отгрузки также могут снижаться из-за укрепления курса рубля. «Этот фактор, безусловно, имеет важное значение, но текущий курс — до 85 руб. за доллар — не столь критичен для отрасли, чтобы отгрузки за рубеж начали снижаться»,— считает Юрий Ковалев. При этом, добавляет он, российские производители не находятся в серьезной зависимости от экспорта — они поставляют за границу только 5–6% от собственных объемов. Поэтому, если в моменте приостановится даже 1–2% всего экспорта, на внутреннем рынке не наступит переизбытка предложения, констатирует эксперт. По словам коммерческого директора ГК «Агроэко» (производитель свинины) Дмитрия Алексеева, реализация за границей объемов продукции, не востребованных в стране, позволяет получать большую маржу и тем самым сдерживать рост внутренних цен.

Владимир Комаров