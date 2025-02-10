Мясо дорожает отчасти

Заметный рост закупочных цен за год удалось показать только отдельным частям бройлера и отрубам свинины — крыльям, филе и грудинке. Их стоимость выросла на 11–46%, в то время как остальные виды разделки дешевели или увеличивались в цене незначительно. Это объясняется переориентацией потребителей на более премиальные виды мяса и высоким экспортным потенциалом лишь отдельных частей туш и бройлеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Премиальные части разделки бройлера и свинины оказались единственными видами мяса, показывающими заметный рост цен, следует из мониторинга аналитической компании NTech, сделанного при участии Национального союза птицеводов и Национального союза свиноводов. Стоимость куриных крыльев в оптовой закупке на неделе, завершившейся 2 февраля, составила 162 тыс. руб., увеличившись на 16% год к году. Филе за год подорожало на 11%, до 306 руб. за 1 кг. Грудинка свинины на кости прибавила 46% год к году, до 275 руб. за 1 кг.

Рост прослеживается на фоне снижения стоимости других частей бройлера и свиной туши. Средняя цена куриных окорочков за год сократилась на 8%, до 160 руб. за 1 кг в начале февраля. Голень подешевела на 15%, до 155 руб. за 1 кг. Фарш механической обвалки опустился в цене на 51%, до 44 руб. за 1 кг. Для свинины снижение оптовой стоимости зафиксировано в случае окорока — на 2% год к году, до 255 руб. за 1 кг. Лопатки и полутуши выросли незначительно — на 2% за год.

Курятина и свинина — наиболее популярные в России виды мяса, которые могут частично заменять друг друга в сегменте переработки. Согласно аналитической компании «Нильсен», за январь—ноябрь прошлого года на них пришлось 55,2% и 22,1% розничных продаж соответственно. В натуральном выражении спрос на курятину год к году сократился на 1,9%, на свинину — на 2,7%. Это объясняется как общим снижением продаж в категории охлажденного мяса из-за переориентации потребителей на продукцию более высокой переработки, так и ростом спроса на говядину и индейку, считающихся более премиальными его видами (см. “Ъ” от 13 января).

Тенденцию на рынке связывали с ростом зарплат. Согласно Росстату, реально располагаемые доходы населения за 2024 год увеличились на 7,3% год к году. Этот фактор, по мнению аналитиков AD Libitum, стимулирует также повышение востребованности куриного филе и бедра. Куриный фарш механической обвалки, по словам экспертов, используется для недорогих сосисок и колбас, продажи которых сокращаются.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев тоже обращает внимание на высокий обеспеченный платежеспособный спрос на филе и крылья. Эти части птицы, по его словам, активно заказывают и заведения быстрого питания, где востребованность курицы растет. Внутренние цены дополнительно поддерживают экспортные объемы, пояснили в ГК «Черкизово». Филе курицы отправляют на Ближней Восток, крылья — в Китай, где сейчас действует запрет на поставки из США, говорит господин Давлеев.

Экспортно ориентированной позицией, по словам аналитиков AD Libitum, остается и свиная грудинка. Она занимает львиную долю продаж кускового мяса в Китай, говорит коммерческий директор «Агроэко» Дмитрий Алексеев. В стране, по его словам, востребован специфический набор продуктов. Эксперт поясняет, что импорт позволяет продавать не востребованную на внутреннем рынке продукцию с большей маржой.

Одновременно господин Давлеев замечает, что цены на курятину на внутреннем рынке частично сдержал действовавший в 2024 году беспошлинный ввоз. Активно завозили в том числе филе, которое как раз не пользуется спросом в Китае. По оценке Национального союза птицеводов, в 2024 году в Россию было импортировано 300 тыс. тонн мяса птицы, на треть больше, чем годом ранее. Компенсировало рост цен на курицу, по мнению господина Давлеева, также увеличение производства свинины.

В Libitum предполагают, что рост оптовых цен на премиальные части продолжится. Но без перспективы заметного увеличения потребления внутри страны общего подорожания мяса ждать не стоит, замечает Дмитрий Алексеев. Его производство, по словам эксперта, остается не слишком маржинальным. Он замечает, что стабильная стоимость туши делает перспективным для бизнеса производство упакованной свинины. Гендиректор группы «Продо» Вадим Долгов тоже считает, что рентабельность производителям сейчас помогает сохранить фокус на глубокой переработке. Продажи мясной кулинарии и гастрономии, включая продукцию из куриного филе, приросли в компании за год на 6%, говорит он.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров