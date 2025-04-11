Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

В Санкт-Петербурге завершились переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа, передает корреспондент «РИА Новости». Встреча прошла в Президентской библиотеке и продлилась более четырех часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

В центре переговорного процесса, как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, были аспекты мирного урегулирования на Украине.

Ранее представитель Кремля отмечал, что детали встречи главы государства со спецпосланником США раскрываться не будут. Он допустил, что после этих переговоров господин Путин может созвониться с американским коллегой Дональдом Трампом.

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