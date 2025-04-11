Госучастие берут под контроль

Белый дом расширяет реформу управления своими структурами: с этого года появятся единые правила создания, контроля и упразднения автономных некоммерческих организаций (АНО) с госучастием. Госорганы создают их для реализации нацпроектов и госпрограмм и распределяют через них бюджетную поддержку рынкам, но данных об этом сегменте нет, как и регламентов работы с ним, что создает риски нецелевых и неэффективных трат и потери контроля над организациями. Новая модель управления АНО повторяет подход к госкомпаниям — ранее параллельно с цифровизацией их работы правительство пересмотрело показатели эффективности госАО и усилило контроль за расходованием ими целевых госсредств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Правительство вводит единые правила создания и ликвидации автономных некоммерческих организаций с госучастием, следует из постановления правительства №440 от 7 апреля. До сих пор закон требовал от госорганов прописывать только порядок участия чиновников в органах управления некоммерческих организаций.

Как правило, госведомства создают АНО под реализацию отдельных проектов в рамках нацпроектов, госпрограмм или отраслевой деятельности. Поскольку АНО не являются госучреждениями, они работают более гибко, могут привлекать внебюджетное финансирование, быстрее проводить закупки и подписывать контракты, нанимать сотрудников на рыночных условиях — это, например, позволяет пользоваться услугами специалистов, которых нельзя устроить в госорганы в силу формальных требований или жесткости тарифной сетки на госслужбе. Также в АНО могут входить частные компании, университеты, ассоциации, что облегчает государственно-частное партнерство, могут такие организации и оказывать услуги и вести предпринимательскую деятельность, но полученные доходы должны идти на предусмотренные учредительными документами цели.

При этом некоммерческие организации — крупный канал распределения бюджетных средств, что требует повышенного контроля, а данных о состоянии всего сегмента АНО с госучастием у правительства нет, и только с этого года такие НКО подлежат учету: в ответственном за это Минюсте “Ъ” сообщили, что перечень госАНО пока формируется.

Согласно подписанному Михаилом Мишустиным постановлению, будет повышен и статус решений о создании АНО с госучастием: их будет принимать правительство после того, как ведомство-инициатор согласует предложение с Минюстом и Минфином и обоснует целесообразность создания АНО. Для организаций, которые создаются по решению правительства совместно с иными юрлицами или физлицами, вводится типовой устав, в котором должны быть данные о структуре и компетенции органов управления АНО, положения об ответственности руководителя и ключевых показателях эффективности, которые придется ежегодно согласовывать с отраслевым ведомством — это нужно для сохранения контроля правительства даже в случае расхождения уставных целей АНО и поставленных перед ними задач.

В аппарате вице-премьера, главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко объясняют, что усиление контроля за деятельностью АНО — продолжение работы по совершенствованию системы государственного управления. «Раньше акцент был сделан на повышении прозрачности и эффективности работы госкомпаний, теперь аналогичные принципы распространяются и на структуры, получающие государственное финансирование во внебюджетной форме. Де-факто подход к управлению активами становится единым и недискриминационным по организационно-правовой форме»,— отмечают там.

Ранее Белый дом, напомним, существенно перестроил систему управления госактивами: за три года развернут сбор детализированных данных об их работе (см. “Ъ” от 24 января 2023 года), включая информацию о выплате дивидендов и об использовании оставшейся прибыли. Эти данные уже погружены в систему динамического мониторинга ГАС «Управление», которая автоматически корректирует требования участия госкомпаний в достижении наццелей и структурной перестройке экономики. К новым ключевым показателям эффективности госАО правительство привязало и систему вознаграждения руководства госкомпаний (см. “Ъ” от 21 ноября 2022 года), а с 2026 года усилит и контроль за транслируемыми через госкомпании субсидиями и грантами для выполнения поставленных перед ними госцелей (см. “Ъ” от 3 апреля).

Диана Галиева, Евгения Крючкова