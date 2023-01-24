Госкомпании подтягивают к рынку

Белый дом продолжает реформу корпоративного управления госкомпаниями для повышения их эффективности и управляемости. В соответствии с рекомендациями Счетной палаты Минфин предложил скорректировать состав сведений об управлении госкомпаниями в рамках ежегодной отчетности правительству. Так, Минфин будет подробнее отчитываться о выплатах дивидендов и использовании предприятиями оставшейся прибыли, а также о вознаграждении топ-менеджмента. Ожидается, что поправки приблизят стандарты раскрытия информации госАО к рыночным и позволят правительству проводить динамический мониторинг и принимать управленческие решения — пул данных необходим для работы цифрового центра принятия решений ГАС «Управление».
Возглавляемый Антоном Силуановым Минфин хочет знать не только, какими госкомпаниями РФ владеет, но и что у них внутри
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Минфин намерен модернизировать нормативную базу по корпоративному управлению акционерными обществами с госучастием — проект поправок к постановлению №1214 от 31 декабря 2010 года опубликован на regulation.gov.ru. Напомним, что правительство проводит поэтапную работу по повышению эффективности и прозрачности управления госсобственностью — после получения таких полномочий в 2020 году Минфин планировал решать проблемы цифровизацией процессов учета госимущества, реорганизацией унитарных предприятий, унификацией дивидендной политики и ужесточением контроля над работой менеджмента госАО (см. “Ъ” от 28 октября 2020 года). Под конец 2022 года правительство уже утвердило обновленную систему вознаграждения руководства госкомпаний, привязав ее к ключевым показателям эффективности госАО (см. “Ъ” от 21 ноября 2022 года).
Как поясняют в аппарате Белого дома, проект Минфина подготовлен в соответствии с рекомендациями Счетной палаты — госаудиторы, напомним, не раз фиксировали неэффективное управление госсобственностью. В данном случае речь идет о предложениях СП по уточнению состава данных, включаемых в отчеты самого Минфина, а также Минобороны и управления делами президента, об управлении акциями в федеральной собственности и методике расчета таких показателей. Аналогичные изменения предлагается внести в постановления правительства в отношении отчетов ведомств-акционеров и госкорпораций по переданным в качестве имущественного взноса акциям.
Сейчас Минфин, Минобороны и управделами президента ежегодно к 1 сентября представляют в правительство отчет об исполнении поручений президента и правительства, мерах по совершенствованию системы корпоративного управления, решениях по выплате дивидендов в отраслевом разрезе, финансово-хозяйственной деятельности госАО (их рентабельности и долговой нагрузке в сравнении со средней по отрасли), а также об итогах общих собраний акционеров. Новые правила потребуют отчитываться перед правительством более подробно (сдвинув срок к 15 сентября). Так, правительство получит данные о распределении прибыли, причем не только о поквартальной выплате дивидендов, но и о направлениях использования оставшейся прибыли и решениях о невыплате дивидендов с объяснением их причин. Также будут доступны данные о докапитализации госАО с указанием источников средств и о достижении госкомпаниями KPI. Будут детализированы и данные о хоздеятельности — о выручке, прибыли или убытке, собственном капитале, долгосрочных и краткосрочных обязательствах, а также об уровне рентабельности активов и проданных товаров. Кроме того, поправки предполагают раскрытие в годовых отчетах госкомпаний сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа и членов совета директоров.
Норма по раскрытию данных о зарплатах, как поясняют в Минфине, служит для приближения стандартов раскрытия информации госАО к практике рыночных компаний. Данные об уровне рентабельности активов и проданной продукции характеризуют эффективность использования акций хозобщества, акции которого принадлежат публично-правовым образованиям. В Минфине напоминают, что ежегодный отчет об управлении акциями госАО должен служить в качестве аналитического инструмента акционера, то есть государства. Сейчас у властей уже есть информация о направлениях использования чистой прибыли АО. Поправки же позволят агрегировать информацию о распределении прибыли госкомпаний в рамках отчета для целей анализа, организации динамического мониторинга и принятия управленческих решений. Детализация данных и расширение состава сведений, отметим, необходимы для наполнения государственной автоматизированной системы (ГАС) «Управление» — для обеспечения работы проектного офиса правительства по оценке эффективности управленческих решений.