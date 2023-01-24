Госкомпании подтягивают к рынку

Белый дом продолжает реформу корпоративного управления госкомпаниями для повышения их эффективности и управляемости. В соответствии с рекомендациями Счетной палаты Минфин предложил скорректировать состав сведений об управлении госкомпаниями в рамках ежегодной отчетности правительству. Так, Минфин будет подробнее отчитываться о выплатах дивидендов и использовании предприятиями оставшейся прибыли, а также о вознаграждении топ-менеджмента. Ожидается, что поправки приблизят стандарты раскрытия информации госАО к рыночным и позволят правительству проводить динамический мониторинг и принимать управленческие решения — пул данных необходим для работы цифрового центра принятия решений ГАС «Управление».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемый Антоном Силуановым Минфин хочет знать не только, какими госкомпаниями РФ владеет, но и что у них внутри

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Возглавляемый Антоном Силуановым Минфин хочет знать не только, какими госкомпаниями РФ владеет, но и что у них внутри

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минфин намерен модернизировать нормативную базу по корпоративному управлению акционерными обществами с госучастием — проект поправок к постановлению №1214 от 31 декабря 2010 года опубликован на regulation.gov.ru. Напомним, что правительство проводит поэтапную работу по повышению эффективности и прозрачности управления госсобственностью — после получения таких полномочий в 2020 году Минфин планировал решать проблемы цифровизацией процессов учета госимущества, реорганизацией унитарных предприятий, унификацией дивидендной политики и ужесточением контроля над работой менеджмента госАО (см. “Ъ” от 28 октября 2020 года). Под конец 2022 года правительство уже утвердило обновленную систему вознаграждения руководства госкомпаний, привязав ее к ключевым показателям эффективности госАО (см. “Ъ” от 21 ноября 2022 года).

Как поясняют в аппарате Белого дома, проект Минфина подготовлен в соответствии с рекомендациями Счетной палаты — госаудиторы, напомним, не раз фиксировали неэффективное управление госсобственностью. В данном случае речь идет о предложениях СП по уточнению состава данных, включаемых в отчеты самого Минфина, а также Минобороны и управления делами президента, об управлении акциями в федеральной собственности и методике расчета таких показателей. Аналогичные изменения предлагается внести в постановления правительства в отношении отчетов ведомств-акционеров и госкорпораций по переданным в качестве имущественного взноса акциям.

Сейчас Минфин, Минобороны и управделами президента ежегодно к 1 сентября представляют в правительство отчет об исполнении поручений президента и правительства, мерах по совершенствованию системы корпоративного управления, решениях по выплате дивидендов в отраслевом разрезе, финансово-хозяйственной деятельности госАО (их рентабельности и долговой нагрузке в сравнении со средней по отрасли), а также об итогах общих собраний акционеров. Новые правила потребуют отчитываться перед правительством более подробно (сдвинув срок к 15 сентября). Так, правительство получит данные о распределении прибыли, причем не только о поквартальной выплате дивидендов, но и о направлениях использования оставшейся прибыли и решениях о невыплате дивидендов с объяснением их причин. Также будут доступны данные о докапитализации госАО с указанием источников средств и о достижении госкомпаниями KPI. Будут детализированы и данные о хоздеятельности — о выручке, прибыли или убытке, собственном капитале, долгосрочных и краткосрочных обязательствах, а также об уровне рентабельности активов и проданных товаров. Кроме того, поправки предполагают раскрытие в годовых отчетах госкомпаний сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа и членов совета директоров.

Норма по раскрытию данных о зарплатах, как поясняют в Минфине, служит для приближения стандартов раскрытия информации госАО к практике рыночных компаний. Данные об уровне рентабельности активов и проданной продукции характеризуют эффективность использования акций хозобщества, акции которого принадлежат публично-правовым образованиям. В Минфине напоминают, что ежегодный отчет об управлении акциями госАО должен служить в качестве аналитического инструмента акционера, то есть государства. Сейчас у властей уже есть информация о направлениях использования чистой прибыли АО. Поправки же позволят агрегировать информацию о распределении прибыли госкомпаний в рамках отчета для целей анализа, организации динамического мониторинга и принятия управленческих решений. Детализация данных и расширение состава сведений, отметим, необходимы для наполнения государственной автоматизированной системы (ГАС) «Управление» — для обеспечения работы проектного офиса правительства по оценке эффективности управленческих решений.

Диана Галиева, Олег Сапожков