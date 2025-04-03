Госкомпаниям отделили политику от бизнеса

Белый дом усилит с 2026 года контроль за распределением бюджетных средств госкорпорациями, государственными АО и публично-правовыми компаниями. Им придется проводить конкурентный отбор подрядчиков в системе «Электронный бюджет» по единым правилам. Это повысит прозрачность процесса и облегчит доступ бизнеса к бюджетным средствам. Изменения устранят конфликт интересов Минфина при управлении госкомпаниями как рыночными агентами, направляющими в бюджет дивиденды, и как инструментом реализации госполитики. Встраивая госкомпании в вертикаль управления для развития экономики, власти усиливают и контроль за целевыми средствами — их объем оценивается в 76 млрд руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минфин под руководством Антона Силуанова (слева) нашел способ разделить государственные и рыночные функции госкомпаний, чтобы взять первые под контроль (в центре — Алексей Миллер, справа — Алексей Лихачев, «Росатом»)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Минфин под руководством Антона Силуанова (слева) нашел способ разделить государственные и рыночные функции госкомпаний, чтобы взять первые под контроль (в центре — Алексей Миллер, справа — Алексей Лихачев, «Росатом»)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Правительство утвердило новые правила распределения субсидий среди подрядчиков госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний (ППК), следует из постановления №364 от 25 марта. Сейчас госкорпорации, госкомпании и ППК, в отличие от министерств, сами определяют порядок раздачи субсидий и их получателей. Такой разрыв в регулировании создает риски неэффективного распределения бюджетных денег и их концентрации у ограниченного пула привычных подрядчиков.

С 1 января 2026 года госкомпании и ППК, получающие федеральные субсидии, будут обязаны проводить отбор конечных получателей средств по единым правилам в соответствии с постановлением №1781 от 25 октября 2023 года.

В Минфине пояснили “Ъ”, что сейчас госкомпании и ППК предоставляют данные о контрагентах только в момент заключения договора. Данные об отборе, порядке его проведения и участниках не предоставляются. «Отсутствие таких данных не позволяет реализовать мониторинг достижения результатов поддержки и доступ органов контроля к проводимому распределению, в связи с этим имеются риски необеспечения достижения результатов предоставления субсидий и ограничения конкуренции»,— добавляют в ведомстве. Изменения обеспечат прозрачность и доступность сведений о распределении госкомпаниями и ППК средств, исключат дублирующие расходы на создание и содержание цифровых сервисов.

Ежегодно госкомпании и ППК заключают соглашения с более чем 1 тыс. получателей средств поддержки. Всего по этому каналу в 2025 году транслируется 72,7 млрд руб. бюджетных средств, годом ранее — 65,6 млрд руб. В сравнении с общим объемом раздач субсидиарной поддержки юрлицам напрямую из бюджета — только на федеральном уровне она составляет порядка 1,9 трлн руб. (см. “Ъ” от 24 мая 2023 года) — сумма невелика, но обеспечение контроля и унификация правил игры устранят ролевой конфликт и урегулируют «двойственное» положение госкомпаний — как рыночных агентов, наполняющих бюджет, и как инструмента реализации госполитики (для чего они и получают субсидии).

Правительство, напомним, в последние годы все активнее встраивает госкомпании в вертикаль управления для экономической стабилизации и наращивания инвестиций в важные для государства проекты.

Нормы Бюджетного кодекса прямо увязали предоставление государственным АО и госкорпорациям субсидий с целями госпрограмм — они включаются в стратегию государственных АО, и их достижение попадает под мониторинг. Цифровой контроль распространяется именно на расходы, связанные с выполнением госцелей. За периметром мониторинга остаются проекты, связанные с выполнением рыночных функций госкомпаний и генерированием прибыли.

По постановлению отбор получателей субсидий теперь должен проводиться в электронном виде в ГИС «Электронный бюджет» или на сайтах региональных и муниципальных информсистем. Будут доступны два способа отбора: конкурсный (критерий — лучшие условия достижения результатов предоставления субсидии) и запрос предложений (критерии — соответствие критериям господдержки и очередность подачи заявок на получение льготы). Разместить объявление об отборе подрядчиков госкомпании смогут после согласования с главным распорядителем бюджетных средств.

Как отметили в секретариате курирующего Минфин вице-премьера Дмитрия Григоренко, такие правила уже действуют для госведомств, а целью введения единообразного подхода к распределению субсидий было формирование единой площадки, обеспечивающей сопоставимость их результативности, унификацию этапов и процедур распределения и прозрачность прохождения средств. «Сначала постановлением 1781 были отрегулированы единые правила субсидирования юрлиц. Доступ же к средствам субсидий и грантам госкомпаний регулируется Бюджетным кодексом, и чувствительность вопроса для государства высока, поэтому потребовалось немного больше времени для приведения их к общему знаменателю»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Однако участники рынка жаловались, что из-за реформы субсидий их доступность снизилась, из-за чего реализация важных для государства инвестпроектов может затянуться: единые правила мешают многоэтапной экспертизе, внесению корректировок в материалы проекта на этапе подачи заявок, а казначейское сопровождение закрывает доступ компаний к авансированию (см. “Ъ” от 13 февраля). В Минфине, однако, рисков блокировки значимых проектов из-за изменений правил не видят: переход к системе «Электронный бюджет» применяется по мере готовности как госкомпаний и ППК, так и конечных подрядчиков. При этом ведомство анализирует практику проведения отборов и сложности, с которыми сталкиваются участники рынка при участии в отборах на получение субсидий. При разработке ИТ-решений на портале ведомство обеспечило индивидуальный подход. Сейчас трудности в части отборов носят технический либо правовой характер, объясняют в Минфине — там готовы давать участникам рынка разъяснения по применению новых правил.

Диана Галиева, Олег Сапожков