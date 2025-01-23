АНО им надо

Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который обязывает учрежденные государством некоммерческие организации проводить закупки по правилам закона о закупках госкомпаний (223-ФЗ). Речь идет о 580 автономных некоммерческих организациях и общественно полезных фондах. Изменения призваны повысить прозрачность закупок таких организаций, облегчить участие в них малого и среднего бизнеса и не допустить к таким операциям иностранных агентов — приоритет получат товары, работы и услуги российского происхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума в первом чтении одобрила проект поправок к закону о закупках госкомпаний, расширяющий сферу его применения. Так, с 2027 года по нормам 223-ФЗ будут закупаться автономные некоммерческие организации (АНО) и общественно полезные фонды, созданные РФ, регионами и муниципальными образованиями.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что изменения унифицируют правила закупок и расширят доступ к ним малого и среднего предпринимательства. Также нормы 223-ФЗ предполагают меры для предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Кроме того, в закупках АНО и общественно полезных фондов не смогут принимать участие иностранные агенты, приоритет получат товары, работы и услуги российского происхождения.

Член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов отметил при обсуждении проекта, что закон о контрактной системе, по которому сейчас в определенных случаях производят закупки такие заказчики, принимался в иной международной и политической обстановке. «Сейчас нельзя допустить риски участия в закупках иностранных агентов и использования других злоупотреблений и лазеек, которые существуют в законе о контрактной системе»,— объяснил депутат.

Поясним, что приоритет российским товарам, работам и услугам в 223-ФЗ стал возможен с 2025 года. В 2024 году в законе о закупках госкомпаний появились нормы, допускающие изъятия из национального режима требований о равном доступе местных и иностранных поставщиков. Ранее из-за международных обязательств РФ преференции отечественным поставщикам были невозможны, но власти нашли возможности обхода этих норм при усилении протекционистской политики на фоне военной операции и санкций. Так, по 223-ФЗ преференции российским поставщикам теперь возможны для отдельных видов закупок — например, для широко трактуемых некоммерческих (см. “Ъ” от 9 февраля 2024 года).

Кроме введения протекционистских мер, принятый в первом чтении законопроект повышает прозрачность закупок учрежденных государством организаций. Сейчас сведения об объеме таких операций отсутствуют. Исключение — случаи, когда АНО или фонд заключал договоры с госзаказчиком. Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, изменения затронут 353 АНО и 227 общественно полезных фондов. В соответствии с законопроектом, организации будут обязаны утвердить свои положения о закупках до 1 апреля 2027 года и разместить их в Единой информационной системе в сфере закупок.

В случае нарушения этого срока организации будут закупаться уже по более жестким нормам закона о закупках государства (44-ФЗ). Законопроект также распространяет нормы 223-ФЗ на дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% долей в совокупности принадлежит государственным и муниципальным унитарным предприятиям. При этом изменения не распространятся на закупки благотворительных и личных фондов, поскольку они не могут быть созданы РФ, регионами и муниципалитетами.

Диана Галиева