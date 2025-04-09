Силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над 4 российскими регионами

Российские силы ПВО с 20:15 до 21:10 мск уничтожили 19 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Девять дронов сбили над Брянской областью, шесть — над Калужской, один — над Курской, три — над Республикой Крым.

Сегодня, 9 апреля, днем ПВО перехватили пять украинских БПЛА, три из них — над Курской областью, два — над Белгородской. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения обломков дрона в городе Шебекино пострадала женщина.

Утром господин Гладков отмечал, что ситуация в приграничье остается сложной. Накануне он сообщал об атаках ВСУ на восемь населенных пунктов.

В ночь на 9 апреля над 11 российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями сбили 158 украинских БПЛА. Больше всего дронов перехватили над Краснодарским краем — 67.