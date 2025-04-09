В белгородском Шебекине от удара БПЛА пострадала мирная жительница

В городе Шебекино Белгородской области система ПВО сбила беспилотник, обломки которого задели мирную жительницу. Она получила баротравму. Пострадавшая обратилась за помощью в районную больницу, ей оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

От атак БПЛА выбиты окна, повреждены входные группы и заборы шести частных домов, а также два припаркованных автомобиля. В результате падения обломков беспилотника пострадала газовая труба, но утечка была быстро ликвидирована.

В селе Двулучное Валуйского округа осколки от взрыва дрона повредили легковой автомобиль. В селе Цибулевка Ракитянского района восемь домов получили повреждения, а в селе Бобрава беспилотник повредил трактор. В Борисовском районе атака FPV-дрона нанесла ущерб административному зданию и грузовому автомобилю.

В Грайворонском округе в селе Головчино пять транспортных средств были повреждены, одно из них уничтожено огнем. В поселке Красная Яруга дрон повредил легковой автомобиль и частный дом, также от еще одного БПЛА пострадала «Газель».

Сутками ранее шесть человек были ранены при обстрелах Белгородской области.

Анна Швечикова