Силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над двумя российскими регионами

Российские силы ПВО с 15:05 до 17:40 мск уничтожили пять дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. Три беспилотника сбили над Курской областью, два — над Белгородской.

За это время в Белгородской области четыре раза объявляли угрозу ракетной опасности. Сегодня утром глава региона Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в приграничье остается сложной. Накануне он сообщал об атаках ВСУ на восемь населенных пунктов.

В ночь на 9 апреля были перехвачены 158 БПЛА над 11 регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 67. Тогда же пять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, десять — над Курской.