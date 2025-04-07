Металлы тянет к минимумам

Промышленные цветные металлы на мировых биржах подешевели до многомесячных минимумов на фоне опасений замедления торговли и сокращения производства из-за торговых пошлин США и ответных мер Китая. Аналитики допускают повторение ситуации 2018–2019 годов, когда цены на медь и алюминий упали на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Цены на промышленные металлы за неделю упали на 5–10%, подсчитали аналитики БКС исходя из данных Лондонской биржи металлов (LME) и Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). Наибольшее снижение отмечается в котировках меди и алюминия, снизившихся за неделю на 10% и 8%, до $8,83 тыс. и $2,35 тыс. за тонну соответственно, уточняют в БКС. Никель подешевел на 7%, до $15,04 тыс. за тонну. Цены на палладий и платину снизились на 5,6% и 5%, до $926 и $939 за унцию соответственно.

По оценкам БКС, это стало одним из сильнейших недельных падений цен с 2020 года. Как следует из данных LME, цены на медь с поставкой через три месяца упали до минимума с начала года, на алюминий — минимума с сентября 2024 года, на никель — минимума с сентября 2020 года.

В марте цены на основные промышленные цветные металлы росли: стоимость меди на LME к концу месяца достигла максимума с лета 2024 года, а на Чикагской товарной бирже (CME) — исторического максимума на фоне сообщений о планах США ввести пошлины на импорт металла в ближайшие недели (см. “Ъ” от 26 марта).

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Текущее падение цен, отмечают аналитики БКС, связано с объявленными президентом США Дональдом Трампом в апреле пошлинами на импорт из 185 стран мира, а также ответными мерами Китая, который ввел пошлины в размере 34% на товары из США.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров говорит, что инвесторы, вероятно, опасаются мировой инфляции и стагнации в машиностроении, металлургии.

Начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев согласен, что меры грозят замедлением торговли и сокращением производства. «Экспортные перспективы цветных металлов теперь будут гораздо больше зависеть от китайского спроса. А любые введения Китаем пошлин сразу ограничивают их сбыт»,— указывает он. Директор по аналитике Ингосстрах-банка Василий Кутьин отмечает, что разрыв мировых цепочек поставок приведет к переориентации стран на внутреннее потребление и мировой спрос неизбежно сократится. Кроме того, говорит господин Абелев, многие инвесторы во фьючерсах на цветные металлы фиксируют прибыль и уходят в другие защитные активы.

При этом медь, изделия из алюминия, ряд других металлов под действие новых пошлин США не подпали, следует из опубликованного Белым домом документа. S&P Global в своем обзоре отмечает, что исключение части товаров из-под действия пошлин коррелирует со стремлением администрации усилить обрабатывающую промышленность США, которая в некоторых случаях зависит от импорта сырья. Но опрошенные S&P Global аналитики сомневаются, что это быстро скажется на росте производства в США. Кроме того, они ожидают, что США все же введут налог на импорт меди после окончания соответствующего расследования.

В «Русале» и «Норникеле» комментарии не предоставили. «Русал», отчитываясь за 2024 год, отмечал влияние сдержанного роста спроса на алюминий на фоне слабой динамики экономики и высоких процентных ставок. Финансовые показатели «Норникеля» за 2024 году снизились в том числе из-за падения цен на никель и палладий (см. “Ъ” от 10 февраля). Акции «Русала» на Московской бирже 7 апреля к 20:00 мск снижались на 3,5%, до 32,97 руб. за бумагу, акции «Норникеля» дешевели на 0,6%, до 110,2 руб. за бумагу.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов прогнозирует, что в ближайшие месяцы цены на цветные промышленные металлы будут падать не менее чем на 3–5% от текущего уровня. Давление на котировки усилится, если пострадавшие от тарифной войны страны ответят собственным подъемом ввозных пошлин на товары из США, добавляет он.

В БКС допускают возможное дальнейшее снижение цен, как в 2018–2019 годах, когда администрация Дональда Трампа впервые ужесточила торговую политику.

Тогда цены на медь и алюминий рухнули на 20% от локальных пиков за полгода, указывают аналитики. По их оценкам волатильность на рынках металлов, возможно, останется крайне высокой.

По мнению Олега Абелева, дальнейшее снижение цен может затронуть алюминий, никель, цинк и олово. Спрос на никель может просесть из-за снижения строительной активности, а цинк и олово используются в микроэлектронике, которая всегда чувствительна к торговым войнам, отмечает аналитик. Страны Юго-Восточной Азии, по его словам, теперь могут просто накапливать запасы цветных металлов.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова