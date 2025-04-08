США повысили пошлины на китайские товары до 104%, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Тарифы вступят в силу 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

Решение было принято в связи с тем, что Китай не отменил свои зеркальные пошлины. «Со стороны Китая было ошибкой принимать ответные меры»,— сказала госпожа Левитт.

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о «взаимных» пошлинах — они коснулись 185 стран, включая Китай. В ответ власти КНР объявили, что на весь импорт из США будут введены дополнительные пошлины в размере 34%. Дональд Трамп потребовал от Китая отказаться от ответных мер и пригрозил дополнительными пошлинами.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Китай померятся тарифами».