Китай повысит до 104% пошлины на товары из США

Комиссия по тарифам Госсовета КНР сообщила, что с 10 апреля пошлины на импорт товаров из США повысят с 34 до 84%, а с учетом предыдущего повышения до 20% совокупный тариф составит 104%. Решение принято в ответ на повышение американскими властями пошлин на китайские товары до 104%. Пекин призвал Вашингтон «немедленно исправить свою ошибочную практику», отменить все односторонние тарифные меры и разрешить разногласия сторон путем «равноправного диалога на основе взаимного уважения».

«Решение США повысить пошлины на китайские товары является ошибкой. Это ущемляет законные права и интересы Китая, наносит серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе и влияет на стабильность мирового экономического порядка. Это типичный пример односторонних действий, протекционизма и экономического запугивания»,— говорится в заявлении китайской Комиссии по тарифам.

С 9 апреля США повысили пошлины на импорт из КНР еще на 50 процентных пунктов — теперь общий уровень тарифной нагрузки на поставки из Китая составляет 104%. Дополнительные пошлины были введены после того, как Китай вопреки угрозам Дональда Трампа не стал отменять контрмеры против американских товаров за введенные до этого 34-процентные тарифы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп заигрался на повышение».

Лусине Баласян