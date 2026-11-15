Три человека получили ранения при атаке БПЛА на Татарстан
В результате утреннего налета беспилотников на Татарстан пострадали три человека. Все они получили травмы средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет, сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.
Пострадавших доставили в Нижнекамскую центральную многопрофильную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. По словам главы регионального Минздрава, медицинское учреждение располагает достаточными ресурсами для лечения пациентов.
Как отчиталось Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 533 дрона над регионами России. В Ростовской области ударом БПЛА поврежден участок федеральной трассы Р-280. В Таганроге в результате налета дронов погиб главный инженер электроподстанции города.