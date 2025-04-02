Трамп объявил о введении взаимных пошлин против многих стран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что многие торговые партнеры США создали нетарифные барьеры в отношении американских товаров. Его администрация оценила размер этих барьеров в каждой из стран, и вводит ответные пошлины, сказал господин Трамп и представил таблицу вводимых тарифов. Россия в ней отсутствует. При этом ко всем экспортерам США будет применяться минимальный тариф в 10%.

Представленная Дональдом Трампом таблица взаимных тарифов:

Китай — 34%;

Европейский союз — 20%;

Вьетнам — 46%;

Тайвань — 32%;

Япония — 24%;

Южная Корея — 25%;

Таиланд — 36%;

Швейцария — 31%;

Индонезия — 32%;

Малайзия — 24%;

Камбоджа — 49%;

Великобритания — 10%;

Южная Африка — 30%;

Бразилия — 10%;

Бангладеш —34%;

Сингапур — 10%;

Израиль — 17%;

Филиппины — 17%;

Чили — 10%;

Пакистан — 29%;

Шри-Ланка — 44%.

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