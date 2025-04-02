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Коммерсантъ FM
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Трамп объявил о введении взаимных пошлин против многих стран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что многие торговые партнеры США создали нетарифные барьеры в отношении американских товаров. Его администрация оценила размер этих барьеров в каждой из стран, и вводит ответные пошлины, сказал господин Трамп и представил таблицу вводимых тарифов. Россия в ней отсутствует. При этом ко всем экспортерам США будет применяться минимальный тариф в 10%.

Представленная Дональдом Трампом таблица взаимных тарифов:

  • Китай — 34%;
  • Европейский союз — 20%;
  • Вьетнам — 46%;
  • Тайвань — 32%;
  • Япония — 24%;
  • Южная Корея — 25%;
  • Таиланд — 36%;
  • Швейцария — 31%;
  • Индонезия — 32%;
  • Малайзия — 24%;
  • Камбоджа — 49%;
  • Великобритания — 10%;
  • Южная Африка — 30%;
  • Бразилия — 10%;
  • Бангладеш —34%;
  • Сингапур — 10%;
  • Израиль — 17%;
  • Филиппины — 17%;
  • Чили — 10%;
  • Пакистан — 29%;
  • Шри-Ланка — 44%.

Новость дополняется.

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