Трамп объявил о введении взаимных пошлин против многих стран
Американский президент Дональд Трамп заявил, что многие торговые партнеры США создали нетарифные барьеры в отношении американских товаров. Его администрация оценила размер этих барьеров в каждой из стран, и вводит ответные пошлины, сказал господин Трамп и представил таблицу вводимых тарифов. Россия в ней отсутствует. При этом ко всем экспортерам США будет применяться минимальный тариф в 10%.
Представленная Дональдом Трампом таблица взаимных тарифов:
- Китай — 34%;
- Европейский союз — 20%;
- Вьетнам — 46%;
- Тайвань — 32%;
- Япония — 24%;
- Южная Корея — 25%;
- Таиланд — 36%;
- Швейцария — 31%;
- Индонезия — 32%;
- Малайзия — 24%;
- Камбоджа — 49%;
- Великобритания — 10%;
- Южная Африка — 30%;
- Бразилия — 10%;
- Бангладеш —34%;
- Сингапур — 10%;
- Израиль — 17%;
- Филиппины — 17%;
- Чили — 10%;
- Пакистан — 29%;
- Шри-Ланка — 44%.
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