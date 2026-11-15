Ковальчук: более 20 БПЛА сбили над Брянской областью за сутки

Господин Ковальчук предупредил жителей региона о том, что утром 15 ноября над Брянской областью была объявлена повышенная беспилотная опасность. В связи с этим местных жителей Климово проинформировали о возможных атаках беспилотников и призвали соблюдать меры предосторожности.