Ковальчук: более 20 БПЛА сбили над Брянской областью за сутки
За прошедшие сутки над Брянской областью уничтожили 26 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом 15 ноября сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем канале в «Максе».
Ликвидацией беспилотников занимались подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии. Все цели были полностью уничтожены.
Господин Ковальчук предупредил жителей региона о том, что утром 15 ноября над Брянской областью была объявлена повышенная беспилотная опасность. В связи с этим местных жителей Климово проинформировали о возможных атаках беспилотников и призвали соблюдать меры предосторожности.