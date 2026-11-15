Вооруженные силы Ирана атаковали радиолокационную станцию США в Бахрейне
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что предпринял атаку на расположенную на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне американскую РЛС. В нападении участвовали шесть беспилотников, сообщил иранский телеканал Press TV.
Министерство внутренних дел Бахрейна воскресным утром дважды выпускало предупреждения об угрозе прилета иранских беспилотников на территорию королевства.
КСИР утверждает, что удар был нанесен в ответ на враждебные действия американской стороны и стал «вторым этапом решительного и сокрушительного ответа» Соединенным Штатам.