Губернатор Курской области сообщил об уничтожении над регионом 154 украинских БПЛА
Глава Курской области Александр Хинштейн объявил о ликвидации 154 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки. Сообщение об этом курский губернатор опубликовал в своем канале в Мах.
«Всего в период с 09:00 14 ноября до 09:00 15 ноября сбито 154 вражеских беспилотника различного типа. 55 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — сообщил глава региона.
В результате атак БПЛА в хуторе Звягин Рыльского района поврежден частный дом. Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.