Губернатор Курской области сообщил об уничтожении над регионом 154 украинских БПЛА

«Всего в период с 09:00 14 ноября до 09:00 15 ноября сбито 154 вражеских беспилотника различного типа. 55 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — сообщил глава региона.