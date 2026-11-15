Ночная атака дронов повредила мост на трассе Р-280 в Ростовской области
В ночь на 15 ноября в Ростовской области в результате воздушной атаки украинских беспилотников был поврежден участок федеральной трассы Р-280.
Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути на 64-м километре трассы в Неклиновском районе.
Из-за повреждений движение через этот мост полностью перекрыто. Объезд закрытого участка организован через Таганрог и село Покровское. На месте работают экстренные службы.