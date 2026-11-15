В Эдинбурге прошла акция против дата-центров с участием 6 тыс. человек
В субботу в Эдинбурге прошла акция против строительства дата-центров для искусственного интеллекта, сообщил Edinburgh Reporter. В акции участвовали 6 тыс. человек, которые выразили серьезные опасения по поводу последствий реализации этих проектов.
Жители города на митинге потребовали отказаться от возведения новых объектов, поскольку они могут привести к росту цен на электроэнергию и значительному увеличению потребления воды в регионе. Протестующие считают, что дата-центры способны поглотить всю доступную воду, что может негативно сказаться на экологии.
Демонстранты шли маршем к зданию шотландского парламента с плакатами, на которых можно было прочитать лозунги: «Меньше данных, больше природы», «Защитите наше психическое и физическое здоровье», «Спасите нашу воду, воздух, дикую природу, сельскохозяйственные угодья и энергию». Некоторые участники держали плакаты с надписями «Мы не можем пить данные» и «Искусственный интеллект? Ага, конечно».
В шествии приняли участие более 80 организаций, включая климатические группы, профсоюзы, активистов из районов, затрагиваемых строительством, художников и благотворительные организации. Один из координаторов кампании Ким Пратт отметил желание местных сообществ получить «право голоса» при утверждении проектов по возведению дата-центров, так как многие опасения остаются без внимания.