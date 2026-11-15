В Эдинбурге прошла акция против дата-центров с участием 6 тыс. человек

Жители города на митинге потребовали отказаться от возведения новых объектов, поскольку они могут привести к росту цен на электроэнергию и значительному увеличению потребления воды в регионе. Протестующие считают, что дата-центры способны поглотить всю доступную воду, что может негативно сказаться на экологии.