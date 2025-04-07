США и Китай померятся тарифами

Главным фронтом глобальной тарифной войны Дональда Трампа становится противостояние с Китаем. Президент США заявил, что не будет заключать соглашение о таможенных пошлинах с КНР до устранения проблемы огромного торгового дефицита. Глава Белого дома выразил уверенность в эффективности своей торговой политики с позиции силы, призванной заставить Китай пойти на уступки США. Давление Вашингтона вынудило КНР объявить о введении зеркальных пошлин на продукцию из США, на что Дональд Трамп 7 апреля ответил новой порцией угроз. Исход конфликта будет зависеть от того, кто сможет извлечь больше дивидендов из грядущих потрясений в мировой торговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти КНР уже дали понять, что США не удастся прижать Пекин к ногтю повышенными тарифами

Фото: Ng Han Guan / AP Власти КНР уже дали понять, что США не удастся прижать Пекин к ногтю повышенными тарифами

Фото: Ng Han Guan / AP

Подписанный 2 апреля указ президента Трампа о введении пошлин на товары из 185 стран в первую очередь направлен против главного экономического конкурента США — Китая. Последним подтверждением этого стало состоявшееся 6 апреля общение Дональда Трампа с журналистами в Белом доме, в ходе которого он подробно остановился на проблемах торгово-экономических отношений с КНР. Китай стал единственной страной из длинного черного списка государств Востока и Запада, подвергшихся американской «тарифной атаке», которой Трамп уделил особое внимание.

«Нам необходимо разобраться с торговым дефицитом с Китаем. Мы теряем сотни миллиардов долларов. Пока мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать соглашение о таможенных пошлинах»,— предупредил Дональд Трамп после введения новых тарифов, ставка по которым для КНР составила 34%. «Я не хочу никаких обвалов на рынках. Однако иногда приходится прибегать к лекарству, чтобы что-то исправить»,— отметил глава Белого дома, напомнив, что за четыре года своего первого президентского срока он уже «получил сотни миллиардов долларов из Китая», когда вводил тарифы на товары из КНР.

«Мы надеемся продолжить добросовестное сотрудничество с Китаем, который, как я понимаю, не слишком доволен нашими взаимными тарифами. Это доказывает, что тарифы являются самым мощным экономическим инструментом и очень важны для нашей национальной безопасности! Мы не хотим, чтобы TikTok ушел в тень. Мы с нетерпением ждем сотрудничества по TikTok с Китаем по вопросу завершения сделки»,— заявил президент Трамп, комментируя ситуацию после второго продления отсрочки на запрет работы этой соцсети в США. Он подтвердил, что сделка по продаже активов между китайской компанией ByteDance, владельцем TikTok, и американскими властями сорвалась после введения пошлин на китайские товары. По словам Трампа, это убеждает его «в силе тарифов».

Однако жесткая реакция Пекина пока не дает оснований сделать вывод о том, что торговая политика с позиции силы применительно к Китаю дает свои плоды.

В ответ на новые американские тарифы Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США, которые начнут действовать с 10 апреля.

«Мы не провоцируем неприятности, но и не боимся неприятностей, давление и угрозы — это неверный способ взаимодействия с Китаем, Китай уже принимает и продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития»,— отметило китайское правительство в заявлении 5 апреля.

Настрой Пекина подтверждают отдельные заявления шести торговых палат КНР, опубликованные в тот же день. В своих комментариях они «решительно осуждают протекционизм властей США и поддерживают меры, принимаемые правительством Китая для защиты национальных интересов и законных интересов компаний».

В Торговой палате по импорту и экспорту машинного оборудования и электроники призвали китайскую отрасль активно корректировать свою внешнеторговую стратегию, осваивать диверсификацию рынков и ускорить трансформацию внешней торговли. В свою очередь, Торговая палата по импорту и экспорту лекарственных средств, изделий медицинского назначения и товаров для здоровья предупредила, что действия США окажут серьезное влияние на работу мировых фармацевтических компаний, научные исследования и разработки, а также нанесут ущерб здоровью и благополучию людей во всем мире.

Решение Пекина ввести зеркальные пошлины против американских товаров одобрили и национальные компании легкой промышленности, связанные с международными поставками.

По данным китайской таможенной статистики, товарооборот между КНР и США в 2024 году достиг $688,28 млрд. Поставки из Штатов в Китай составили $163,62 млрд, почти втрое меньше, чем экспорт оттуда в Штаты. Китай импортирует из США сельхозпродукцию, микросхемы, машиностроительное оборудование, углеводороды и металлы. США закупают у КНР смартфоны, компьютеры, литийионные батареи, продукцию из пластика, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и другие предметы массового спроса.

Несмотря на заверения президента Трампа, что поведение Пекина якобы иллюстрирует эффективность американской тарифной политики, Китай не вошел в список более 50 стран, поспешивших заявить о неготовности вводить зеркальные пошлины против американских товаров и рассчитывающих договориться с Вашингтоном. Именно по такому пути готовы пойти в наибольшей степени пострадавшие от тарифов страны Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Камбоджа, Малайзия, а также главный конкурент Китая в Азиатском регионе Индия, которая рассчитывает на новое торговое соглашение с США.

Гораздо более жесткая позиция Пекина, которую он занял по отношению к рестриктивным мерам президента Трампа периода его второго президентского срока, объясняется тем, что в последние годы экономика страны в большей степени опиралась на огромный внутренний рынок, формирование которого позволяет смягчить неблагоприятное воздействие американских тарифов.

«Внутренний рынок имеет обширное буферное пространство и является важным тыловым оплотом. Согласно статистике, среди сотен тысяч компаний с экспортными показателями в Китае в 2024 году почти 85% из них также осуществляют внутренние продажи, при этом объем внутренних продаж составляет почти 75% от их общего объема продаж»,— отметила 7 апреля главная правительственная газета КНР «Жэньминь жибао» в программной статье об ответной политике правительства на тарифы Трампа.

Учитывая, что каждая из двух ведущих экономик мира имеет в своем арсенале мощные средства болевых приемов, вопрос о том, кто из них понесет большие потери, а кто может выиграть, остается открытым. Как отмечает в своей редакционной статье газета The Wall Street Journal (WSJ), одним из главных бенефициаров ломки мирового торгового порядка станет председатель КНР Си Цзиньпин, поскольку Пекин сможет найти альтернативные источники критически важных импортных товаров.

В то же время оказавшиеся под ударом американских тарифов страны, которые ранее стремились укрепить свои связи с США, теперь будут вынуждены сближаться с Китаем. Как отмечает WSJ, это ставит под угрозу усилия США по созданию стратегического альянса противостояния Пекину.

«После возвращения в Белый дом президента Трампа традиционная китайская позиция заметно изменилась. Китай перестал быть податливым, он ведет себя достаточно жестко, понимая, что речь идет не только об экономике, но и о его политическом имидже. Поэтому, судя по всему, противостояние будет очень затяжным»,— считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. По его словам, вероятнее всего, до конца года две крупнейшие экономики мира продолжат «перебрасывание тарифами», после чего, «возможно, начнут диалог». В подтверждение такого прогноза в понедельник, 7 апреля, американская администрация пригрозила ввести дополнительные 50-процентные пошлины, если КНР не откажется от пошлины в 34% на товары США.

Сергей Строкань