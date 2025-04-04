Китай ввел ответные пошлины в размере 34% на товары из США
Госсовет Китая объявил о дополнительных пошлинах в размере 34% на весь импорт из США. Это стало ответом на тарифы, которые накануне ввел американский президент Дональд Трамп.
Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters
Тарифы начнут действовать с 10 апреля, передает Центральное телевидение Китая (China Central Television). Китай также призвал США немедленно отменить односторонние пошлины и начать урегулирование экономических вопросов на основе равноправия и взаимного уважения.
В Китае назвали действия Белого дома не соответствующими правилам международной торговли. Пекин подчеркнул, что подобными пошлинами Вашингтон наносит значительный ущерб экономическим интересам и правам Китая.
Вчера президент США объявил о повышении пошлин на импорт в отношении большинства стран. Базовая пошлина составит 10%. В отношении Китая вводятся пошлины в 34%, стран Евросоюза — в 20%. Наибольшие пошлины введены против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон — 50%. Россия в тарифный список не включена.
О реакции международного сообщества на действия президента США читайте в материале «Ъ».