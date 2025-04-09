Подсудимого генерала ждут войска

В военном суде гособвинение потребовало приговорить бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова к шести годам заключения и штрафу в размере 800 тыс. руб. по уголовному делу о мошенничестве. Кроме того, прокуроры предложили лишить подсудимого Попова звания генерал-майора в отставке. Минобороны уже ходатайствовало о заключении с фигурантом контракта на участие в СВО. От того, когда оно будет рассмотрено, теперь зависит, в каком качестве отправится на боевые действия популярный в армии военачальник: рядовым штурмовиком или генералом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший командующий 58-й армией Иван Попов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший командующий 58-й армией Иван Попов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Перед прениями сторон Тамбовский гарнизонный военный суд рассмотрел ходатайство Минобороны о приостановлении уголовного преследования генерал-майора Попова, отмене меры пресечения в виде заключения под стражу и направлении его в воинскую часть, чтобы с ним заключили контракт на участие в специальной военной операции. Ранее Ивана Попова уволили из рядов вооруженных сил России и исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован в декабре 2024 года. Причем это выяснилось только в ходе судебного следствия. А в феврале этого года его отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста. 9 апреля 2-й Западный окружной военный суд должен был рассмотреть жалобу защиты на арест, но слушания не состоялись, так как адвокаты были заняты на слушаниях в Тамбове.

Отметим, что генерал и его представители не раз просили о возвращении Ивана Попова, отличившегося в ходе отражения контрнаступления ВСУ, в армию, но заявлениям не давали ход.

Позиция военных, возможно, изменилась после того, как бывший командарм обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину. В нем господин Попов, сообщая, что «попал в сложную жизненную ситуацию», просил вернуть его в строй, чтобы «продолжить громить врага», так как служба в вооруженных силах является всем смыслом его жизни. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимиру Путину было доложено о письме генерала. При этом защите о результатах рассмотрения обращения ничего не сообщили.

Однако тамбовский суд не принял по ходатайству военных никакого решения. Как отметил “Ъ” адвокат генерала Сергей Буйновский, председательствующий оставил вопрос с ходатайством открытым. Правда, позже сообщил, что решение будет принято при оглашении приговора.

После этого было объявлено об окончании судебного следствия и начале прений сторон. Прокуроры напомнили, что Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева ГВСУ СКР обвиняет в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а персонально генерала еще и в служебном подлоге (ст. 292 УК). По версии следствия, фигуранты причастны к хищению летом 2023 года 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений и переданных военным. Обвинение полагает, что генерал Попов намеренно запросил больше металла, чем требовалось, чтобы излишки реализовать на стороне, чем и занимался господин Моисеев. А чтобы отвести от себя подозрения, военачальник заставил подчиненных поставить в заявке свои подписи. Благодаря афере ее участники получили более 100 млн руб.

«Как будто и не было долгих заседаний, и мы не приводили свои доводы,— заметил на это “Ъ” адвокат Буйновский.— Просто пересказали обвинительное заключение, и все».

Прокуроры между тем, посчитав вину подсудимых доказанной, запросили для Ивана Попова шесть лет, а для его сообщника Моисеева — пять с половиной лет заключения в колониях общего режима.

Обвинение предложило также лишить Ивана Попова воинского звания и наложить на него штраф в размере 800 тыс. руб.

На следующей неделе в прениях в военном суде выступят адвокаты, а затем и сами подсудимые, которые не признают вину, после чего судья удалится на вынесение приговора.

Адвокаты, участвующие в защите военнослужащих, объяснили “Ъ”, что обычно суды отклоняют ходатайства военных о возвращении на службу, если уголовное дело находится в завершающей стадии и в нем в ближайшее время планируется поставить точку. После судебного решения таких преград, как правило, не бывает, отмечают они, приводя в пример уголовное дело бывшего замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны и Героя России Ирека Магасумова. В прошлом году по приговору Луганского гарнизонного военного суда он был лишен звезды героя и получил 11 лет заключения за убийство девушки. Не став обжаловать приговор, военный тут же подписал новый контракт и убыл на СВО старшим офицером.

Сохранить звание, по данным собеседников “Ъ”, может и Иван Попов, если заключит контракт до вступления судебного решения в силу. Напомним, что в соответствии с законодательством его уголовное преследование (как и исполнение приговора) приостановят и прекратят в случае награждения госнаградой или окончания СВО. Судимость отличившегося военнослужащего также будет погашена.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев