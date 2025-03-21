Путину доложили о письме генерала Попова

Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин в курсе открытого письма генерала Ивана Попова. От иных комментариев в Кремле отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Я никак не могу комментировать это письмо, оно известно, да, оно было опубликовано. Разумеется, оно и доложено главе государства. Других комментариев у меня нет»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Бывший командующий 58-й армией вчера, 20 марта, обратился через «Ъ» с открытым письмом к главе государства. В нем он написал, что всегда был «верным солдатом», для которого «армия — весь смысл жизни». Военачальник просил президента разобраться в его ситуации и вернуть его в строй.

В мае 2024 года суд арестовал Ивана Попова по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Господин Попов обвиняется в том, что вместе с предпринимателем похитил 114 млн руб., полученных от продажи металлоконструкций, выделенных Запорожью для строительства оборонительных сооружений. В июле меру пресечения генералу сменили на домашний арест, но в феврале этого года снова ужесточили.

Подробнее о письме генерала — в материале «Верните меня в строй».