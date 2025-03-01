Арестованного генерала Попова уволили из рядов Вооруженных сил

Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова уволили из рядов Вооруженных сил России и исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. По словам генерала, уведомления об этом он не получал.

«Я совершенно случайно узнал о том, что меня уволили из вооруженных сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части. Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО»,— сказал Иван Попов ТАСС.

Как добавил генерал-майор, он просил разъяснить причины его увольнения. По его словам, он также не знает, где сейчас находятся его личное дело и аттестаты.

Ивана Попова арестовали 17 мая 2024 года. 15 июля его перевели под домашний арест. Генерал-майора, а также предпринимателя Сергея Моисеева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В отношении генерала Попова также возбуждено уголовное дело о служебном подлоге (ст. 292 УК). По версии следствия, Иван Попов вместе с предпринимателем похитил 114 млн руб., полученных от продажи металлоконструкций, которые выделили для строительства оборонительных сооружений.

В феврале 2025 года Ивана Попова вновь отправили под стражу до 27 апреля. Как узнал «Ъ», суд назвал причиной запрещенные встречи с блогерами и вторым фигурантом дела Сергеем Моисеевым.

Подробнее — в материале «Ъ» «Командарм спешил в суд, а попал в СИЗО».