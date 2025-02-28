Командарм спешил в суд, а попал в СИЗО

“Ъ” стали известны основания, по которым Тамбовский гарнизонный военный суд заключил до 27 апреля под стражу экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге. Популярному в армии генерал-майору вменили якобы запрещенные встречи с блогерами и вторым фигурантом дела Сергеем Моисеевым, а также совершение административного правонарушения. Военный отказался пройти медицинское освидетельствование после того, как сотрудники ГИБДД остановили его машину в Тамбове. Сам генерал заявил, что пострадал из-за провокации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший командующий 58-й армией Иван Попов во время заседания суда, 15 июля 2024 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший командующий 58-й армией Иван Попов во время заседания суда, 15 июля 2024 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ходатайство военной прокуратуры суд рассмотрел в закрытом для СМИ режиме. Разбирательство заняло несколько часов, а после его завершения судья огласил решение, в соответствии с которым генерал-майор был взят под стражу в зале заседания и на два месяца помещен в СИЗО-1 Тамбова.

По версии прокуратуры, генерал-майор нарушил условия домашнего ареста, в соответствии с которыми на время судебного следствия он мог находиться в Тамбове и Москве, но при этом не совершать правонарушений.

Однако, следуя в Тамбове на очередное заседание на машине, военный был остановлен сотрудниками ГИБДД. Предположив, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, полицейские предложили ему проследовать на медицинское освидетельствование. Генерал отказался, поскольку опаздывал на заседание (за это его также могли наказать), совершив тем самым нарушение, предусмотренное ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). За него предусмотрено как лишение прав, так и административный арест. Очевидно, он мог помешать разбирательству по существу, которое и так затянулось из-за назначения судом новой экспертизы.

Кроме того, генерал-майор, по данным прокуратуры, общался с военкорами и блогерами, которые потом выступали в его поддержку. Для этого, полагает обвинение, он должен был получить специальное разрешение судьи. Наконец, подсудимый «без протокола» провел беседу со вторым фигурантом дела Сергеем Моисеевым. Во время разговора, полагает прокуратура, они могли сформировать общую позицию по делу.

Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил “Ъ”, что инцидент с полицейскими, по его мнению, произошел из-за провокации последних. По его словам, даже трудно представить, чтобы кто-то ехал в суд, выпив перед этим.

С блогерами напрямую его подзащитный, по версии адвоката, не разговаривал, а господин Моисеев просто оказался рядом с Иваном Поповым, который вышел из здания суда покурить. Если они и перекинулись парой фраз, то не по делу, считает собеседник “Ъ”.

Адвокат обжалует решение гарнизонного суда во Втором Западном окружном военном суде, отмечая, что для изменения меры пресечения его подзащитному не было никаких оснований.

Генерал-майор Попов был арестован 17 мая прошлого года, но 15 июля военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР о его переводе под домашний арест. ГВСУ СКР обвиняет генерала Попова и предпринимателя Сергея Моисеева в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Персонально генералу вменяется еще и служебный подлог (ст. 292 УК). По данным следствия, перед началом наступления ВСУ в 2023 году военные запросили в военно-гражданской администрации Запорожской области для создания оборонительных сооружений 1,7 тыс. тонн металлоконструкций.

При этом металл был якобы поставлен с излишками, которые предполагаемые участники хищений продали на сторону, выручив более 100 млн руб.

Его реализацией занимался господин Моисеев, признавший вину. А Иван Попов, чтобы отвести от себя подозрения, якобы заставил подчиненных поставить в заявке его поддельную подпись.

По версии следствия, организатором преступления выступал генерал-лейтенант Олег Цоков, который втянул в авантюру с металлом командарма 58-й армии Попова. Сам генерал Цоков погиб и посмертно был удостоен звания Героя России.

Алексей Соковнин