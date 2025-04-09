Сериалы разворачивают вертикально

В России появится сервис с вертикальными сериалами. О запуске объявила «Национальная Медиа Группа». Речь о новом приложении для коротких видео «Сторис». Гендиректор НМГ Светлана Баланова рассказала РБК, что на первом этапе на площадке появятся контент канала «Домашний», адаптированный под вертикальный формат, а затем начнут выходить реалити-шоу и сериалы других компаний холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Но у нового сервиса могут возникнуть сложности, считает гендиректор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин: «Я, честно говоря, не вижу какой-то самостоятельной ценности в том, чтобы запускать платформу под вертикальное видео, хотя бы в силу того, что она сама по себе требует значительных затрат. Если рассуждать о бизнес-модели, которая могла бы в этом сервисе быть реализована, то реклама вряд ли может его окупить. Платный контент подразумевает достаточно высокий production value; он, в свою очередь, означает большие затраты непосредственно на производство. И это все, кажется, нужно монетизировать в таких премиальных горизонтальных форматах, как приложение Smart TV или как минимум какие-то десктопные решения.

В самом формате вертикальных видео никаких проблем нет. Все привыкли уже свайпать вверх для того, чтобы посмотреть новое видео, тапать два раза, чтобы поставить "лайк", и так далее. То есть как дополнение к существующим сервисам такой функционал, наверное, вполне жизнеспособен. Грубо говоря, в течение дня пользователь онлайн-кинотеатра лайкает какие-то фрагменты сериалов, а вечером они у него появляются на главной странице сервиса в Smart TV».

Похожий продукт появлялся на международном рынке. В 2020 году в США запустили сервис вертикальных шоу Quibi, над созданием контента для которого работали Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо, Ридли Скотт. Но буквально через полгода стриминг закрылся. О причинах провала и о том, как его не повторить, рассуждает кинокритик Егор Москвитин: «Идея была в том, чтобы объединить всех производителей на нейтральной платформе, на которой весь контент был бы адаптирован к просмотру как в горизонтальном, так и вертикальном форматах. Самое главное — все серии или эпизоды, если речь шла о реалити-шоу, или даже фрагменты, если речь шла о полнометражном фильме, должны были делиться максимум на десятиминутные отрывки.

Идея заключалась в том, что средний американец с каждым годом все больше времени проводит за просмотром мобильных видео, и профессиональные производители контента хотели урвать долю внимания таких людей. Они смогли привлечь порядка $2 млрд инвестиций и убедить всех — Disney, Warner Brothers, Paramount — создавать контент для них. Но злая ирония заключалась в том, что Quibi вышел в марте 2020 года, то есть как раз в тот момент, когда все, наоборот, оказались дома взаперти из-за локдауна и стали включать кино и сериалы на больших телевизорах. То есть ставка на то, что пользователи станут смотреть Quibi, когда, допустим, едут в метро или на такси, когда есть небольшой перерыв на работе, не сработала. Поэтому стриминг заглох и был со временем ликвидирован. То есть эксперимент получился не совсем чистым: в него вмешалась пандемия COVID-19. И поэтому мы до сих пор не знаем, как бы сложилась история, если бы, допустим, люди по-прежнему продолжали быть мобильными и потребляли много контента на карманных устройствах.

Нужно понимать, что видео на телефоне обладает другой драматургической ценностью, чем то, что мы смотрим по телевизору.

Пока что у нас нет примеров того, как профессиональный контент бы выигрывал у блогеров, у естественных, живых, пассионарных людей, когда речь заходит о шоу именно на мобильных устройствах. Так что проект рискованный, и интересно проследить за тем, как будет развиваться его судьба».

Собственную площадку с вертикальными видео пытался создать МТС. Сервис Nuum заработал в конце 2023 года. Но этой весной в компании объявили, что платформу закроют 1 июня.

Илья Сизов