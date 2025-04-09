Деньги текут потоком

В 2024 году крупнейшие онлайн-кинотеатры нарастили выручку на 18–56%. Основной доход компаниям принесли подписная модель, а также продажа прав на контент. Однако не у всех участников рынка рост оборота приводит к увеличению чистой прибыли, поскольку у компаний также выросли операционные расходы и расходы на обслуживание долгов — на 30–70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал финансовые показатели крупнейших онлайн-кинотеатров по РСБУ, опубликованные на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности в апреле. «Кинопоиск» увеличил выручку в 2024 году на 51%, до 47,2 млрд руб. При этом чистая прибыль компании за год, наоборот, сократилась — на 12%, до 9,1 млрд руб. Основную часть выручки стримингу принесли продажа прав на аудиовизуальный контент и подписная модель — 41,9 млрд руб. Годом ранее этот показатель был на уровне 27,2 млрд руб. Почти в два раза у компании увеличилась выручка от предоставления прав на контент (лицензирование, срок предоставления прав — от одного года до восьми лет): с 1,8 млрд руб. в 2023 году до 3,6 млрд руб. в 2024-м.

В «Кинопоиске» настаивают, что при анализе финансовых показателей сервисов «Яндекса» следует ориентироваться на отчетность по МСФО, а не по РСБУ — в частности, из-за того, что основную часть доходов онлайн-кинотеатру приносит подписка с доступом сразу к нескольким сервисам «Яндекса». «По оценке аналитических компаний TMT и Telecom Daily, доходы стриминга в 2024 году выросли на 40%, мы считаем эту оценку корректной»,— отмечают в компании.

У «Иви» выручка за год выросла на 38% и составила 22,9 млрд руб. при росте чистой прибыли до 3,6 млрд руб. Большая часть выручки онлайн-кинотеатра, как и у «Кинопоиска», пришлась на услуги по предоставлению платных сервисов (подписки) — 18,1 млрд руб., годом ранее этот показатель составлял 12,5 млрд руб. Доходы от продажи прав на контент принесли «Иви» в 2024 году 2,6 млрд руб. против почти 2 млрд руб. в 2023 году. Выручка от оказания услуг по размещению информационно-рекламных материалов на сервисе ivi.ru составила 2,2 млрд руб., годом ранее — 2,1 млрд руб. В стриминге отказались от комментариев.

Выручка онлайн-кинотеатра Kion (входит в МТС) за прошлый год выросла на 56% и достигла 11,4 млрд руб. при чистой прибыли в 1,6 млрд. В пояснении к финансовой отчетности стриминга уточняется, что в феврале и октябре прошлого года компания заключила договоры займа с компанией, косвенно контролирующей ООО (с долей участия 1% в ООО «Кион», по данным «СПАРК-Интерфакс», до 14 марта владельцем доли было ПАО МТС, впоследствии его сменило ООО «Экосистема МТС»). Сумма двух займов — около 4,8 млрд руб., процентная ставка —ключевая плюс 2% годовых. Срок погашения первого займа назначен на 31 декабря 2026 года, второго — на 15 октября 2027 года. В Kion отказались от комментариев.

Start в 2024 году нарастил выручку на 18,4%, до 6,1 млрд руб. при чистом убытке 162,3 млн руб. В 2023-м чистая прибыль сервиса составила 306 млн руб. Представитель онлайн-кинотеатра уточнил, что основную часть выручки составляют доходы от подписки: «Рост показателя связан с повышением стоимости подписки, а также с увеличением числа оплаченных подписок». На снижение прибыли оказали влияние существенный рост основных затрат, в первую очередь увеличение расходов на контент и маркетинг, а также рост фонда оплаты труда, заверяют в Start. Отчетности онлайн-кинотеатров Okko, Premier и Wink пока не опубликованы.

Основными драйверами роста выручки онлайн-кинотеатров стали индексация цен на их услуги, а также увеличение числа подписчиков и клиентов, считает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян: «Если прирост клиентской базы кинотеатров в 2024 году едва ли можно считать экстраординарным, то индекс цен и медиаинфляция в прошедшем году составила не менее 25–35%». Показатели чистой прибыли компаний в прошлом году госпожа Авакимян называет неустойчивыми из-за роста операционных расходов и значительного увеличения расходов на обслуживание долга — от 30% до 70% в зависимости от компании. В результате приток новых клиентов не может компенсировать рост затрат, поскольку потенциал роста рынка без учета медиаинфляции уже ограничен 10–20% в год, считает она.

Яна Загоровская, Юлия Юрасова