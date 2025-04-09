НМГ заинтересовалась анализом медиарынка

Сервис мониторинга СМИ и социальных сетей «Медиалогия» может перейти под контроль «Национальной Медиа Группы», холдинг ведет переговоры по покупке компании. Для НМГ сервис является одним из лидеров управления репутацией, а также информационными рисками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Баланова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Светлана Баланова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Национальная Медиа Группа» (НМГ; управляет телеканалами СТС, РЕН ТВ, газетой «Известия», а также совместно с «Ростелекомом» онлайн-кинотеатром Wink) обсуждает покупку «Медиалогии», одной из крупнейших российских компаний, специализирующихся на мониторинге СМИ и социальных сетей. Об этом в интервью РБК сообщила гендиректор НМГ Светлана Баланова. Детали и условия сделки топ-менеджер не раскрыла. По ее словам, холдинг «смотрит на то, что находится рядом с медиа», на сферы, в которых медиаэкспертиза может дать конкурентное преимущество.

«Там (у "Медиалогии".— "Ъ") понятная методология. Гораздо более прозрачная, чем "Индекс Кинопоиск Pro", например. Рынок с ней хорошо знаком»,— отметила госпожа Баланова на вопрос о возможных рисках недовольства медиаиндустрии тем, что индекс цитируемости перейдет во владение НМГ.

Топ-менеджер считает сервис одним из лидеров управления репутацией, а также информационными рисками.

По ее словам, появление негативного комментария в соцсетях или в СМИ при правильной отработке может превратиться в позитивный кейс для бренда или для госструктуры.

«Медиалогия» начала работу в 2003 году. Изначально компания была частью группы IBS: 92% системы принадлежало IT-интегратору, 8% — бывшему гендиректору «Медиалогии» Александру Волкову. Владельцем 75% в IBS, в свою очередь, был Анатолий Карачинский, 25% — Сергей Мацоцкий. Услуги «Медиалогии» тогда использовали не только СМИ и компании, но и администрация президента и правительство. Последние отказались от системы в 2016 году в пользу компании М 13, владельца прав на систему мониторинга «Катюша», сообщали «Ведомости».

По данным СМИ, в 2015 году силовики отказали в продлении контракта на работу с «Медиалогией» из-за того, что часть долей ООО принадлежала офшорам.

В 2019 году ВТБ получил контроль в компании, консолидировав 63%, 21% остался у Сергея Мацоцкого, 16% — у бывшего гендиректора Александра Волкова (см. «Ъ» от 17 января 2019 года). Бывший председатель правления ВТБ Юрий Соловьев отмечал, что это была инвестиционная сделка. Банк рассчитывал, что через три года сервис улучшит операционные показатели и заинтересует крупные IT-компании и медиахолдинги.

Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакс», сведения о совладельцах компании скрыты. Выручка ООО «Медиалогия» по итогам 2020 года составила 1,7 млрд руб. при чистой прибыли в 299,8 млн руб. Информация по более поздним финансовым результатам компании недоступна. Сам сервис, по собственным данным, анализирует около 250 тыс. платформ, включающих более 2,5 млрд аккаунтов соцмедиа, говорится на сайте платформы. За сутки «Медиалогия» автоматически обрабатывает более 500 СМИ и 100 млн источников соцмедиа. Сейчас услугами платформы, по ее собственным данным, пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации.

В НМГ и ВТБ от комментариев отказались.

Юлия Юрасова