Смотреть онлайн в оригинале

В 2024 году россияне стали активнее смотреть кино и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Представители сервисов говорят, что увеличению базы подписчиков помогли оригинальные проекты, в частности сериалы о 1990-х, а также историческое кино, а росту числа просмотров, особенно в детском сегменте, способствовало замедление YouTube. Согласно прогнозам, все эти факторы по итогам года способны обеспечить прирост совокупной выручки сервисов на 35%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” онлайн-кинотеатры говорят об увеличении числа подписчиков в 2024-м, а также о росте их активности. «2024 год стал одним из самых успешных для Okko за всю историю сервиса: наша база подписчиков выросла на 81%. Общее время смотрения Okko увеличилось на 208%»,— рассказал его представитель. Также выросло число пользователей Kion — на 25,2% по сравнению с прошлым годом, до 9,5 млн по состоянию на конец третьего квартала 2024 года, сообщают в пресс-службе онлайн-кинотеатра. «Количество часов просмотра на одного пользователя увеличилось на 29% за тот же период.

«В среднем в 2023 году зритель проводил 64 часа в месяц с Wink.ru (с учетом смотрения ТВ-каналов), в этом году мы видим увеличение примерно на 10%»,— говорят представители сервиса. Аудитория Premier в 2024 году стала активнее, время просмотра контента увеличилось, подтверждают в Premier, не уточняя цифр. Все опрошенные сервисы не раскрыли динамики по выручке. В «Кинопоиске» и ivi отказались от комментариев.

По итогам первой половины 2024 года выручка всех российских онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы выросла почти на 42%, а именно до 52 млрд руб., оценили в Telecom Daily. «Мы рассчитываем, что по итогам года совокупная выручка составит порядка 110 млрд руб. без учета доходов от лицензирования и партнерств»,— заявил глава агентства Денис Кусков. В 2023 году выручка видеосервисов, по оценке агентства, составляла 80,9 млрд руб., таким образом, ожидается рост на 35% и более. «На сегодняшний момент в России количество подписок превысило 50 млн, в среднем на одного пользователя приходится три подписки»,— уточнили в Telecom Daily.

Оригинальные проекты

Как писал “Ъ” 11 декабря, осенью 2024 года российские онлайн-кинотеатры сократили выпуск оригинальных сериалов на треть: снижение выпуска собственных сериалов в сервисах объясняют ростом издержек при производстве. «Стоимость производства контента за 2024 год выросла на 25–30%,— оценивает Денис Кусков.— Всему виной недостаточное количество студий и режиссеров, и пока этот вопрос не решить». Тем не менее именно оригинальные проекты в 2024 году стали основным драйвером роста числа подписчиков, заверяет эксперт: «Этот контент, а не китайский, бразильский или корейский чаще всего смотрят наши зрители».

Зрители Wink обратили больше внимания на оригинальные сериалы после ухода западных стриминговых сервисов и мейджоров, сообщают представители сервиса. Как ранее писал “Ъ”, российские сервисы потеряли значительную часть библиотек: права отзывались не только на новинки, но и на классические фильмы иностранного производства. За 2024 год пользовательские привычки аудитории изменились, считают в Wink. Так, в топ-10 за 2024 год вошли такие оригинальные сериалы, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Трудные подростки», «ГДР», «Чистые», а также мультфильмы «Три кота», «Маша и медведь», «Буба», полнометражный фильм «По щучьему велению» и турецкий сериал «Великолепный век» на Wink.ru.

Kion за три квартала 2024 года выпустил 22 оригинальных проекта. В сервисе отмечают: «Мы вышли на ритмичность выпуска: новые фильмы и сериалы выходят 1-го числа каждого месяца». В топе по просмотрам на Kion остается сериал «Жизнь по вызову», среди популярных проектов также отмечаются международная экшн-драма «Амура» и новый сезон сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие».

В Okko второй год подряд весь список самых популярных проектов занимают оригинальные сериалы сервиса. В числе лидеров 2024 года — «Очевидное невероятное», «Постучись в мою дверь в Москве», «Тень Чикатило», «Калимба», «Юг», «Трасса», «Лихие» и «Последний богатырь. Наследие», который выходил в Okko на коэксклюзиве.

Сериалы о 1990-х и спорт

В сервисах также отмечают рост интереса к российскому контенту в целом. В первом полугодии 2024 года доля просмотров отечественного контента по отношению к зарубежному выросла на 55,21%, посчитали в Wink. «Из ключевых тенденций, безусловно, все о конце 1980-х и 1990-е. Переломные периоды всегда интересовали и киноиндустрию, и зрителя, что кажется вполне естественным»,— отметили в сервисе.

«Можно предположить, что вслед за 1990-ми появится тренд на нулевые — эпоха, пришедшая на смену противоречивому, переломному времени, была не менее яркой. По крайней мере, мы видим интерес у создателей контента к этому историческому периоду. Также можно предположить, что у зрителя сохранится интерес к детскому и семейному контенту, тайтлам, основанным на реальных событиях, детективам, музыкальным драмеди и комедийному жанру»,— добавили в Wink.

Генеральный продюсер Premier Давид Кочаров среди ключевых тенденций отмечает интерес к историческим проектам, в том числе документальным, при этом без привязки к определенному историческому периоду. «Примером может послужить сериал 2024 года "Плевако" с Сергеем Безруковым в главной роли, посвященный легендарному адвокату, известному в дореволюционной России,— отмечает Давид Кочаров.— Также в лидерах по просмотрам стабильно находились телевизионные комедийные и развлекательные проекты». В следующем году, по его прогнозу, тренд на комедийные и исторические проекты сохранится, также могут стать вновь популярны фэнтези.

Денис Кусков отмечает, что в 2024 году пользователи стали чаще смотреть в онлайн-кинотеатрах не только художественные фильмы: развлекательные передачи, шоу, спорт. «Например, трансляцию полуфинала Евро-2024 Нидерланды—Англия в прямом эфире онлайн посмотрели более миллиона пользователей»,— подтверждают в Okko.

Детский взгляд

В опрошенных сервисах отмечают резко возросший интерес к детским проектам на фоне замедления YouTube. На этом фоне онлайн-кинотеатры закупили больше детского контента и начали развивать детские профили в своих сервисах. «YouTube, как один из факторов, обеспечил прирост аудитории в рамках проактивной работы онлайн-кинотеатров,— говорит представитель Okko.— После замедления сервиса мы открыли бесплатный доступ к популярной в YouTube детской анимации». С учетом обновления детского профиля, появления игр, постоянного развития рекомендательной системы и обогащения детской медиатеки в Okko увидели увеличение просмотров из детского профиля на 168%. В то же время в Okko отметили, что «в целом аудитория любит YouTube за короткий и DIY-контент, а кино и сериалы, которые смотрят в онлайн-кинотеатрах, там практически не представлены».

«На резко возросший интерес к детским проектам в первые недели оказали влияние технические проблемы с YouTube у пользователей»,— отмечают и в Wink. «Мы сейчас активно развиваем детское направление, уделяя внимание разнообразию как развлекательного, так и развивающего контента. У нас появилась специальная подписка «Wink Дети», которая включает 23 детских телеканала, 8 тыс. фильмов, сериалов и мультфильмов, развивающие игры и приложение для подготовки детей к школе».

В Premier прямой зависимости от замедления YouTube не зафиксировали, зато заметили, что «кратно увеличились просмотры первых серий проектов, которые выкладывались на Rutube бесплатно».

Валерия Лебедева