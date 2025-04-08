МТС последней из «большой четверки» отменяет роуминг в Крыму и Севастополе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что МТС (MOEX: MTSS) решила отменить роуминг в Крыму и Севастополе. Это был последний из операторов «большой четверки», сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове.

Во время пребывания в Крыму и Севастополе у клиентов МТС минуты, СМС и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифа. Оператор намерен внедрять новую тарификацию поэтапно, но должен полностью отменить роуминг не позднее 30 июня. ФАС назвала этот срок технически обоснованным.

С 2019 года в России отменен национальный и внутрисетевой роуминг. При этом в Крыму и Севастополе действовали отдельные условия тарифообразования у операторов «большой четверки».

В августе 2024 года ФАС возбудила дела в отношении операторов «большой тройки» за роуминг на полуострове. «Билайн», «Т2 Мобайл», ООО «ВТБ Мобайл», «Ростелеком», а также «МегаФон» и Yota уже отменили наценку. МТС пыталвсь оспорить предписание службы, однако Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС. Крымские компании «К-Телеком» и «КТК-Телеком» отменили роуминг для абонентов во время поездок по России.

О том, как крупные операторы связи отменяли роуминг на полуострове, читайте в материале «Ъ» «Крым занял переговорную позицию».