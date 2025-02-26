Арбитражный суд обязал МТС прекратить взимать доплату с крымчан

Арбитражный суд Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, которая предписала МТС (MOEX: MTSS) прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму и Севастополе. Ранее оператор связи пытался оспорить решение ФАС, сообщает антимонопольное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время только МТС оспаривает требование ФАС, подчеркнули в регуляторе. В августе антимонопольная служба возбудила дела в отношении МТС, «МегаФона» и «Билайна» за роуминг на полуострове. После этого «Билайн» сообщил об отмене наценки в регионе с января 2025 года, в связи с чем компании предписание не выдавалось. В ведомстве говорили, что работают над тем, чтобы постепенно привести тарифы на услуги связи во время поездок по России к уровню домашнего региона.

Помимо «Билайна», дополнительную плату для своих клиентов в Крыму уже отменили «Т2 Мобайл», ООО «ВТБ Мобайл» и «Ростелеком». Также для своих абонентов при поездках по России роуминг отменили крымские операторы ООО «К-телеком», ООО «КТК-телеком».

Подробнее о роуминге на полуострове — в материале «Ъ» «Крым занял переговорную позицию».