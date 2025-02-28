Мегафон и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе

Мобильные операторы «Мегафон» и Yota перестали взимать дополнительную плату сверх абонентской в Крыму и Севастополе, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Начиная с сегодня, 28 февраля, звонки, смс и интернет расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана абонентов.

«МегаФон» пообещал отменить роуминг 18 ноября прошлого года. Об аналогичном решении Yota объявила 16 декабря. Обе компании обязались исполнить предписание службы не позднее 28 февраля текущего года. Ведомство посчитало этот срок технически обоснованным.

Дела в отношении операторов «большой тройки» за роуминг на полуострове ФАС возбудила в августе 2024 года. Наценку уже отменили «Билайн», «Т2 Мобайл», ООО «ВТБ Мобайл» и «Ростелеком». Кроме того, крымские компании «К-Телеком» и «КТК-Телеком» отменили роуминг для абонентов во время поездок по России. МТС пытался оспорить предписание службы, однако Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС.

В ведомстве отметили, что продолжают работать над тем, чтобы постепенно привести тарифы на услуги связи во время поездок по России к уровню домашнего региона.

О роуминге на полуострове — в материале «Ъ» «Крым занял переговорную позицию».