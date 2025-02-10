«Норникель» придавило ценами

Финансовые показатели «Норникеля» (MOEX: GMKN) упали до многолетних минимумов на фоне негативной рыночной конъюнктуры и санкционного давления. В этой связи менеджмент будет рекомендовать совету директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год. В 2025 году, считают аналитики, рынок металлов начнет постепенное восстановление, а отсутствие прямых санкций может позволить компании наращивать экспорт в дружественные растущие экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Норникель» отчитался о снижении в 2024 году основных финансовых показателей до многолетних минимумов. Выручка сократилась на 13% год к году, до $12,5 млрд, чистая прибыль — на 37%, до $1,8 млрд. Выручка оказалась минимальной с 2018 года, чистая прибыль — с 2015 года.

EBITDA «Норникеля» снизилась на 25%, до $5,2 млрд, рентабельность EBITDA сократилась на 7 процентных пунктов, до 41%. Свободный денежный поток снизился на 31%, до $1,9 млрд. Чистый долг увеличился на 6%, до $8,6 млрд, соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 1,7x.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, четвертый производитель платины и 12-й по выпуску меди, говорится в отчете компании.

Финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев отметил, что на результатах сказалось санкционное давление, новые ограничения в отношении финансовой инфраструктуры, а также продолжающееся падение цен на никель и палладий. По его словам, стратегия «Норникеля» в текущих условиях — повышение эффективности, сокращение расходов, рост производства и создание новых сфер применения металлов компании. Инвесторы без удивления отреагировали на отчет компании: в течение дня на Московской бирже бумаги «Норникеля» дешевели менее чем на 1%.

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Аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что снижение финансовых показателей связано с падением цен на никель и палладий на 22% и 27% соответственно в 2024 году, удвоением процентных расходов на обслуживание кредитов и лизинговых договоров. «Пошлины, практически неконтролируемый рост добычи никелевых руд в мире, в том числе в РФ и в Индонезии, привели к критическому снижению цен на никель»,— отмечает главный стратег компании «Вектор Капитал» Максим Худалов. По его словам, пока сообщения о планах Индонезии снижать добычу никеля и ограничивать экспорт никельсодержащей продукции выглядят несостоятельными и говорить о восстановлении цен на никель не приходится.

Еще одним формирующимся для «Норникеля» негативом господин Худалов называет заявления о том, что электромобили оказались не столь интересными, как казалось. «Есть риск, что ставка на "электрические металлы", в первую очередь медь, необходимую для электрификации транспорта, не сыграла»,— говорит он. Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что цены на медь ниже $10 тыс. за тонну делают экономически неэффективными почти все крупные проекты в секторе, а цены на никель — около $16 тыс. за тонну — более 30% производителей.

В этой связи менеджмент будет рекомендовать совету директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год, отметил Сергей Малышев. По словам Ахмеда Алиева, в противном случае с учетом низкого денежного потока за 2024 год пришлось бы платить из долга, а это создает риски для финансовой устойчивости компании на фоне высоких ставок. Последний раз дивиденды за год «Норникель» выплачивал по итогам 2021 года. Тогда действовало акционерное соглашение, и размер выплачиваемых дивидендов зависел от соотношения чистого долга к EBITDA. С 2023 года, с прекращением действия акционерного соглашения, дивидендная политика предполагает выплату 30% от консолидированной EBITDA. Предполагается, что в перспективе дивидендная политика будет привязана к денежному потоку. На 30 июня 2024 года 36,6% «Норникеля» владел «Интеррос» Владимира Потанина, 26,4% — контролирующий акционер «Русала» En+.

По мнению господина Алиева, умеренное восстановление цен на промышленные цветные металлы в 2025 году с текущих минимумов все же вероятно, что вместе с низкими капитальными затратами улучшит денежный поток «Норникеля» в перспективе. Младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Волик добавляет, что «Норникель» и продукция компании не подпадают под прямые санкции, что позволяет перенаправлять поставки на рынки Азии и СНГ, поэтому экспортные возможности остаются на высоком уровне.

Полина Трифонова