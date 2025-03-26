Бизнес-климат США подпортили пошлины

Деловая активность в производственном секторе США в марте снизилась, свидетельствуют предварительные данные агентства S&P Global. Отражающий ее индекс PMI опустился до 49,8 пункта с 52,7 пункта в феврале (отметка в 50 пунктов отделяет рост деловой активности от снижения). Последний раз индикатор опускался ниже 50 пунктов в конце прошлого года, когда производители ждали введения пошлин, анонсированных президентом США Дональдом Трампом. Причина нынешнего спада — вступление в силу большинства этих платежей в силу (см. “Ъ” от 17 февраля и 5 марта). Влияет на настроения компаний и общая неопределенность, вызванная в том числе часто противоречащими друг другу заявлениями Дональда Трампа.

Американский бизнес в марте фиксирует замедление роста числа новых заказов и сокращение задержек в поставках (это считается негативным трендом, поскольку указывает, что цепочки поставок в полной мере не загружены).

Индикатор экономических ожиданий, по предварительным оценкам, снизился до 62 пунктов с 70 пунктов в феврале (ниже 50 он опускался только во время пандемии). В прошлый раз заметное снижение показателя наблюдалось в сентябре — на фоне неопределенности в преддверии президентских выборов в США. Без учета этого кратковременного спада индикатор опустился до минимума с октября 2022 года, указывают в S&P Global.

Среди причин ухудшения ожиданий —- опять же опасения в связи с разворачиванием пошлин в отношении ключевых торговых партнеров США. Отметим, эти ограничения уже вызвали самый быстрый за два года рост издержек крупных компаний. Индекс цен производителей, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в феврале вырос до максимальных с июня 2022-го 62,4 пункта (см. график).

Несмотря на сжатие активности в производственном секторе, композитный PMI в США в марте составил 53,5 пункта после 51,6 пункта в феврале. Рост был поддержан расширением деловой активности в услугах: соответствующий индекс оценен в 54,3 пункта (51 — в феврале). В S&P Global мартовское оживление объясняют временным восстановительным ростом после января—февраля, когда активность в услугах сдерживалась неблагоприятными погодными условиями. Судя по динамике PMI, рост ВВП США в первом квартале 2025-го замедлится до 1,5% — в четвертом квартале 2024-го он оценивался в 2,3%.

Кристина Боровикова