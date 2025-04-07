Паническая распродажа

Распродажа на фондовых рынках в начале новой недели продолжилась с новой силой. Азиатские фондовые индексы закрылись падением на 7—13%, обновив многомесячные и многолетние минимумы. Ведущие европейские индексы потеряли 3,7—4,6% в первые часы торгов. Индекс Московской биржи при открытии основной сессии падал почти на 5%. Распродажи продолжаются на фоне паники, которая вызвана торговыми войнами, спровоцированными администрацией США. При этом эксперты ожидают непродолжительной коррекции на фондовых рынках после значительного провала в последние дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ralph Orlowski / Reuters Фото: Ralph Orlowski / Reuters

7 апреля 2025 года распродажи на фондовых рынках значительно усилились. По данным агентства Bloomberg, японский Nikkei 225 рухнул на 7,8%, до отметки 31136,58 пункта, закрывшись на минимуме с октября 2023 года. Причем в ходе торгов он опускался ниже уровня 31 тыс. пунктов.

Не удержались (как в предыдущие дни) и китайские индексы. В частности, Shanghai Composite потерял 7,4%, достигнув отметки 3096,58 пункта, минимума с сентября 2025 года. Гонконгский Hang Seng рухнул на 13,2%, до 19828,3 пункта, откатившись до значений начала 2025 года. Фондовый рынок Тайваня закрылся падением индекса на 9,7%, что стало историческим рекордом. При этом ряд регуляторов пошли на непопулярные меры для стабилизации фондовых рынков, введя запреты на «короткие продажи».

Торги на европейских рынках также открылись значительным падением, хотя и менее выраженным, чем на азиатских площадках. По данным агентства Bloomberg, к 14:00 ведущие европейские индексы потеряли 3,7—4,2%. При этом в начале дня снижение превышало 6—7%. Индекс Московской биржи при открытии торгов опускался на 5%, однако к 14:00 снижение составило 2,7%, а сам индекс превысил уровень 2700 пунктов.

Инвесторы продолжают отыгрывать войну пошлин, которая развернулась с подачи президента США Дональда Трампа.

После введения США повышенных пошлин в отношении 185 стран, крупнейшие контрагенты — Китай, ЕС — заявили о контрмерах. «На рынке есть общее чувство паники,— заявил агентству Bloomberg глава цюрихской управляющей компании EFG Asset Management Дэниел Маррей.— Все идет под нож, даже хорошие компании, которые в принципе вполне неплохо могут существовать в нынешней ситуации». По словам портфельного управляющего Astero Falcon Алены Николаевой, сейчас «никто не понимает, до какого предела торговая война может дойти», инвесторы же «теряют ориентиры и реагируют паникой».

Аналитик по рынкам АТР сингапурской инвесткомпании Invesco Дэвид Чао заявил агентству Nikkei, что комментарии Дональда Трампа «повышают неопределенность по поводу потенциальных переговоров об отсрочках и исключениях (для отдельных стран по вопросу наложения пошлин.— “Ъ”)». Кроме того, по словам госпожи Николаевой, ситуация усугубляется тем, что президент СШ/А «требует от ФРС снижения ставок, а ее глава Джером Пауэлл пока не готов играть по чужой указке». При этом США стоят перед проблемой рефинансирования госдолга на сумму $9 трлн до конца 2026 года.

При этом, как отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, вероятность рецессии в США растет: по оценке участников рынка, ее вероятность доходит до 60%.

«Это опасно как для прибылей американских компаний, так и для цен на сырьевые товары», отмечает он. Кроме того, как указывает партнер Capital Lab Евгений Шатов, «китайская экономика, которая последние несколько лет находится не в лучшей форме, может продолжить замедляться, несмотря на меры стимулирования властей». Это ведет к распродаже сырьевых товаров (нефти, металлов), что привело к падению цен на них. По данным Investing.com, котировки нефти Brent на спот-рынке опускались до $63,14 за баррель, минимума с апреля 2021 года. Даже с учетом восстановления цены до $64 за баррель за три дня европейская нефть подешевела на 13%.

«Все это вылилось в распродажу и на российском рынке»,— констатирует господин Шатов. Дополнительными факторами распродажи на российском рынке послужили неоправданные ожидания инвесторов относительно быстрого решения конфликта на Украине, а также сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, указывает эксперт.

Впрочем, после трех дней падения участники рынка начинают говорить о возможном отскоке. Как отмечает госпожа Николаева, «исторически после обвала на 6% и более рынок почти всегда показывает частичное восстановление в течение пяти дней». Однако, по ее мнению, такой отскок «не означает разворот, это скорее временная пауза подумать и ротироваться».

Виталий Гайдаев, Ксения Куликова, Евгений Хвостик