Главные новости к утру 7 апреля

Президент США Дональд Трамп готов пойти на сделку с Китаем лишь при условии, что будет устранен торговый дефицит. Сейчас, по его словам, тот есть у Вашингтона.

Неучастие в переговорах по урегулированию украинского кризиса является естественным и неизбежным шагом стран ЕС. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Азиатские фондовые рынки обвалились после пошлин американского президента Дональда Трампа. Индекс Токийской биржи Nikkei 225 за первые 30 минут торгов упал на 8,5%. По данным на 05:38 мск показатель выровнялся до 31,575,50 пунктов (–6,53%), но продолжается колебаться. Индекс корейского фондового рынка KOSPI снизился более чем на 5% с момента старта торгов.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель впервые с 26 апреля 2021 года. К 1:39 мск цена июньских фьючерсов достигла $63,54 (–3,11%).

В Бурятии горит лес на общей площади 370 га, сообщили в Российском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). Два из действующих 13 пожаров локализованы. Угрозы населенным пунктам нет.

Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке смягчил наказание американскому военнослужащему Гордону Блэку до 3 лет и 2 месяцев колонии общего режима. В прошлом году его осудили по делу о краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК).