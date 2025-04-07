Трамп готов заключить сделку с КНР при условии торгового баланса

Президент США Дональд Трамп готов пойти на сделку с Китаем лишь при условии, что будет устранен торговый дефицит. Сейчас, по его словам, тот есть у Вашингтона.

«Сотни миллиардов долларов в год мы теряем из-за Китая. И если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом. Китай сейчас несет большой урон, поскольку все знают, что мы правы»,— рассказал господин Трамп журналистам перед вылетом из Флориды в Вашингтон. Трансляция велась на Youtube-канале LiveNOW from FOX.

4 апреля Госсовет КНР объявил о введении 34-процентных тарифов на товары из США. Это стало ответной мерой на заявление Трампа о введении пошлин на импорт из 185 стран. Фактический тариф составит 54%, если суммировать его с 20%, введенными Китаем в марте.

Подробности — в материале Ъ» «Игра тарифов».