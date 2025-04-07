Азиатские фондовые рынки открылись с обвалом после пошлин Трампа

Индекс Токийской биржи Nikkei 225 за первые 30 минут торгов упал на 8,5%. По данным на 05:38 мск показатель выровнялся до 31,575,50 пунктов (–6,53%), но продолжается колебаться.

Индекс корейского фондового рынка KOSPI обвалился более чем на 5% с момента старта торгов. К 5:51 мск показатель замедлил снижение на 4,31%. Такую же тенденцию продемонстрировал гонконгский индекс Hang Seng, который после открытия торгов к 4:35 мск упал на 9,28% — до 20 730,05 пункта. Через 20 минут падение составило уже 9,64%. https://www.hsi.com.hk/eng

Вслед за Nikkei 225 потянулись вниз акции автомобильных компаний. Акции Nissan на открытии торгов упали на 10%, акции Honda — почти на 8%.

4 апреля Госсовет КНР объявил о введении 34-процентных тарифов на товары из США. Это стало ответной мерой на заявление американского президента Дональда Трампа о введении пошлин на импорт из 185 стран. Фактический тариф составит 54%, если суммировать его с 20%, введенными в марте.

Подробности — в материале «Ъ» «Игра тарифов».