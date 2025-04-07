Суд во Владивостоке смягчил приговор американцу Гордону Блэку

Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке смягчил наказание американскому военнослужащему Гордону Блэку до 3 лет и 2 месяцев колонии общего режима. В прошлом году его осудили по делу о краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК).

Кассационную жалобу на решения судов первой и апелляционной инстанций подала сторона защиты. «Наказание смягчено на семь месяцев»,— сообщила «Ъ» адвокат Гордона Блэка Инга Кириченко. Она не стала отвечать на вопрос о дальнейших действиях защиты.

В кассационной жалобе защита просила оправдать Блэка по ч. 1 ст. 119 УК, а п. «в» ч. 2 ст. 158 УК — переквалифицировать на ч. 1 ст. 158 УК в связи со смягчающими обстоятельствами. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 158 УК — до двух лет лишения свободы.

В июне 2024 году Первомайский райсуд Владивостока признал его виновным в угрозе убийством своей российской сожительнице и краже у нее 10 тыс. руб. Помимо лишения свободы сроком на 3 года и 9 месяцев суд обязал американского военнослужащего выплатить пострадавшей украденную сумму. В ходе судебного процесса защита настаивала на оправдании Блэка из-за отсутствия состава преступления в его действиях.

Подробности — в материале «Ъ» «Американский сержант рассчитался с подругой».